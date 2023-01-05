Обновление Кабинета министров: улучшение гендерного баланса

5 Января 2023, 09:30

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В конце 2022 года Глава государства объявил о своем намерении провести кадровые изменения в Правительстве. 4 января Президент РК Касым-Жомарт Токаев инициировал ряд назначений в Кабмине, сменив пять министров. Подробности читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Из каких ведомств состоит Кабинет министров

Казахстанское Правительство возглавляет Премьер-Министр Алихан Смаилов с 11 января 2022 года. У него в настоящее время шесть заместителей – вице-министров. Первым заместителем Премьер-Министра является Роман Скляр. Трое из замов возглавляют министерства – это министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, министр финансов Ерулан Жамаубаев и министр торговли и интеграции Серик Жумангарин. Еще одним заместителем был назначен бывший аким столицы Алтай Кульгинов. Шестым вице-министром стал руководитель Аппарата Правительства Галымжан Койшыбаев.

Напомним, 2 января канцелярия Премьер-Министра (КПМ) реорганизована в Аппарат Правительства. Указом Главы государства заместителем Премьер-Министра – руководителем Аппарата Правительства РК назначен Галымжан Койшыбаев.

Кроме того, в состав Правительства входят 19 министерств (включая

Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования, которые образовались после разделения Министерства образования и науки на два ведомства).

Помимо реорганизации канцелярии Премьер-Министра, на посты министров были назначены 5 человек. Соответственно 5 человек были освобождены от этой должности.

Новые министры – кто они?

Министр экологии

Указом Главы государства на пост министра экологии и природных ресурсов РК назначена Зульфия Сулейменова.

Фото: primeminister.kz

Сериккали Брекешев освобожден от этой должности.

Напомним, 2 января Министерство экологии, геологии и природных ресурсов было реорганизовано в Министерство экологии и природных ресурсов, функции в сфере геологии были переданы в Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Новый министр Зульфия Сулейменова родилась в Актюбинской области в 1990 году. Ей - 32 года. Закончила Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности «Международные отношения» (бакалавриат, магистратура), а также Национальный институт политических исследований Японии по программе «Безопасность и международные исследования». Имеет степень PhD и входит в Президентский молодежный кадровый резерв. Написала диссертацию по трансграничному водному сотрудничеству в бассейне реки Сырдарья.

Министр просвещения

Министром просвещения РК назначен Гани Бейсембаев.

Фото: primeminister.kz

Асхат Аймагамбетов, который пробыл на этой должности с июня 2019 года (с июня 2022 возглавлял Министерство просвещения, после разделения ведомства) освобожден от этой должности.

Бывший министр образования запомнился тем, что повысил заработную плату педагогам почти в 2 раза, закрыл вузы, которые предоставляли некачественные образовательные услуги, навел порядок в системе ЕНТ.





Новый министр Гани Бейсембаев родился в 1969 году (53 года) в Кызылординской области. Гани Бейсембаев закончил Казахский национальный педагогический университет им. Абая по специальности «Учитель казахского языка и литературы». Занимал пост вице-министра образования и науки с марта 2022 года и вице-министра просвещения с августа 2022 года.

Министр индустрии

Новым министром индустрии и инфраструктурного развития РК стал Марат Карабаев.

Фото: gov.kz

Каирбек Ускенбаев, занимавший этот пост с 11 января 2022 года, освобожден от этой должности. Ранее он был вице-министром ведомства (2019 – 2022 годы).

При Каирбеке Ускенбаеве в ЖКХ была проведена реформа по переводу многоквартирных домов из ведения КСК (кооператив собственников квартир) на ОСИ (объединение собственников имущества).

Новый глава ведомства Марат Карабаев родился в 1987 году (35 лет) в Ташкентской области. Закончил «Ташкентский автомобильно-дорожный институт» по специальности «Строительство зданий и сооружений». С июля 2021 года - вице-министр индустрии и инфраструктурного развития.

Министр культуры и спорта

Министром культуры и спорта РК назначен Асхат Оралов.

Фото: primeminister.kz

Новый министр сменил Даурена Абаева, который занимал этот пост с января 2022 года. До этого он занимал пост министра информации и общественного развития (2019-2020).

Асхат Оралов родился в 1990 году (32 года) в Павлодарской области. ЕНУ им. Л.Н. Гумилева по специальности «Переводческое дело», «Международные отношения». Также входил в Президентский молодежный кадровый резерв 2019 года. В последние годы занимал посты вице-министра информации и общественного развития РК, заместителя акима столицы.

Министр юстиции

Новым министром юстиции стал Азамат Ескараев.

Фото: primeminister.kz

Азамат Ескараев родился в Алматы в 1979 (43 года). Окончил Казахскую государственную юридическую академию. В разные годы работал на руководящих постах министерства юстиции. В последние годы работал заместителем заведующего Юридическим отделом Канцелярии Премьер-Министра РК с (2014 – 2019 годы), а затем заведующим Юридическим отделом Канцелярии Премьер-Министра РК с 2019 года.

Премьер-Министр Алихан Смаилов представил коллективам пяти ведомств новых руководителей.

«Президент страны ставит задачу по ускорению процесса принятия решений на всех уровнях госуправления. Именно такой подход позволит оперативно проводить необходимые социальные и экономические реформы», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Напомним, в своем выступлении в Сенате Парламента 29 декабря 2022 года Глава государства отметил, что Правительство не проявляет должной активности по ряду ключевых проблемных вопросов страны.

«Я озвучил эти проблемы на недавнем заседании Правительства. По целому кругу ключевых для страны проблемных вопросов, Правительство не проявляет должной активности, медленно принимаются решения. Полагаю, что в ближайшее время эффективность работы Правительства должна повыситься, поскольку ими принимаются меры и действия по разрешению ситуации. Я намерен в начале нового года по предложению Премьер-Министра осуществить ряд кадровых изменений в Правительстве. В целом все задачи, стоящие перед Правительством – масштабные и актуальные», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о качестве обновления Правительства, после назначения Зульфии Сулейменовой на пост министра экологии и природных ресурсов Кабинет министров пополнила еще одна женщина, увеличив процент женщин, занимающих высшие руководящие позиции в управленческом звене. Всего в Правительстве три женщины-министра и девять женщин, занимающих посты вице-министров.

Также отмечается «омоложение» Правительства. При этом, самым молодым министром стала Зульфия Сулейменова. Как отмечалось выше, ей 32 года. Новому министру культуры и спорта Асхату Оралову также 32 года, однако, он старше нынешнего министра экологии на 15 дней.

Мнение эксперта

Старший научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) Гульназ Касимова отмечает, что ситуация в направлении гендерного баланса стала меняться в Казахстане в последние два года в лучшую сторону.

«За последние два года ситуация начала меняться в направлении гендерного баланса. В период 2020–2022 гг. впервые акимом области была назначена Гульшара Абдыкаликова. На уровне Правительства пост министра здравоохранения занимает Ажар Гиният, министра труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова. В результате кадровых перестановок на пост министра экологии и природных ресурсов назначена Зульфия Сулейменова», - отметила эксперт.

Фото:kisi.kz

По ее мнению, улучшение гендерного баланса в управленческой деятельности – это уже тенденция, а назначение Зульфии Сулейменовой на пост министра положительным образом скажется на организации работы курируемого министерства и его перестройке, в соответствии с требованиями нынешних реалий.

По данным эксперта, «женский фактор» всегда играл значимую роль в общественно-политической жизни Казахстана. По данным статистики, в 2020 году в штатной численности государственных служащих страны находились преимущественно женщины – 55,7%. Доля женщин, занимающих руководящие должности на государственной службе, составляла 40%. При этом следует отметить, что женщины чаще возглавляют организации социальной направленности.