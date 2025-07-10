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    16:14, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Обманули 400 дольщиков на миллиарды: в Астане завершено громкое расследование

    При координации прокуратуры столицы завершено расследование уголовного дела по факту незаконного привлечения денежных средств граждан в долевое строительство, передает агентство Kazinform.

    Миллиарды на доверии: как казахстанцы попадают в сети мошенников и фальшивых застройщиков
    Фото: акимат Астаны

    В суд направлено уголовное дело в отношении группы лиц, действия которых привели к причинению особо крупного ущерба в размере 4,6 млрд тенге и затронули интересы более 400 семей.

    В ходе следствия установлено, что организаторы преступной схемы привлекали денежные средства граждан для строительства трех жилых комплексов, не имея на то соответствующих разрешений и нарушая требования законодательства.

    Полученные денежные средства использовались нецелевым образом, а строительство объектов вовсе не проводилось.

    Прокуратура столицы призывает граждан перед покупкой квартиры тщательно проверять наличие разрешения на привлечение средств дольщиков. Это поможет избежать мошенничества и защитить свои права.

    В последние годы в стране наблюдается тревожный рост мошеннических схем, связанных с долевым строительством, инвестиционными проектами и псевдоблаготворительными фондами. Ранее мы писали о том, как казахстанцы становятся жертвами мошенников и фальшивых застройщиков.

    Сколько проблемных ЖК насчитывается в Казахстане — читайте по ссылке здесь.

    Теги:
    Недвижимость Астана Прокуратура Строительство
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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