Обманули 400 дольщиков на миллиарды: в Астане завершено громкое расследование

В суд направлено уголовное дело в отношении группы лиц, действия которых привели к причинению особо крупного ущерба в размере 4,6 млрд тенге и затронули интересы более 400 семей.

В ходе следствия установлено, что организаторы преступной схемы привлекали денежные средства граждан для строительства трех жилых комплексов, не имея на то соответствующих разрешений и нарушая требования законодательства.

Полученные денежные средства использовались нецелевым образом, а строительство объектов вовсе не проводилось.

Прокуратура столицы призывает граждан перед покупкой квартиры тщательно проверять наличие разрешения на привлечение средств дольщиков. Это поможет избежать мошенничества и защитить свои права.

В последние годы в стране наблюдается тревожный рост мошеннических схем, связанных с долевым строительством, инвестиционными проектами и псевдоблаготворительными фондами. Ранее мы писали о том, как казахстанцы становятся жертвами мошенников и фальшивых застройщиков.

Сколько проблемных ЖК насчитывается в Казахстане — читайте по ссылке здесь.