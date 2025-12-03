Облздрав опроверг слухи об отпусках без содержания в районной больнице Туркестанской области

В социальных сетях появилась информация о том, что персонал Толебийской районной больницы в селе Коксаек якобы массово отправляют в отпуск без содержания, а тех, кто не соглашается, «предупреждают» об увольнении. Официальных обращений от медработников при этом не поступало. Сообщается, что жаловаться персонал боится.

В областном управлении здравоохранения в ответ на официальный запрос Kazinform назвали эти сведения недостоверными.

В ведомстве пояснили, что порядок предоставления отпусков без сохранения заработной платы в Толебийской районной больнице осуществляется строго в рамках статьи 97 Трудового кодекса РК и закреплен специальным внутренним приказом.

— С данным приказом под подпись ознакомлены медицинские работники, ответственные за ведение табеля учета рабочего времени, также он был доведен до сведения всех остальных сотрудников, — прокомментировали в областном управлении здравоохранения.

По заявлению ведомства, после распространения информации в социальных сетях порядок оформления отпусков без содержания был дополнительно разъяснен коллективу при участии представителей местного профсоюза.

— В Толебийской районной больнице работают 130 врачей, 516 медсестер, 153 санитарных работника и 143 сотрудника других категорий. В ноябре отпуск без содержания по личным и семейным обстоятельствам оформили 11 врачей (8,5%), 26 медсестер (5%) и 7 санитаров (4,6%), — сообщили в облздраве.

В декабре заявления на отпуск без содержания подали четыре врача и две медсестры.

