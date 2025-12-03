РУ
    20:55, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Облздрав опроверг слухи об отпусках без содержания в районной больнице Туркестанской области

    В ведомстве заявили, что сотрудники Толебийской районной больницы уходят в отпуск без сохранения заработной платы только по личным заявлениям и в соответствии с Трудовым кодексом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    больница
    Фото: gov.kz

    В социальных сетях появилась информация о том, что персонал Толебийской районной больницы в селе Коксаек якобы массово отправляют в отпуск без содержания, а тех, кто не соглашается, «предупреждают» об увольнении. Официальных обращений от медработников при этом не поступало. Сообщается, что жаловаться персонал боится.

    В областном управлении здравоохранения в ответ на официальный запрос Kazinform назвали эти сведения недостоверными.

    В ведомстве пояснили, что порядок предоставления отпусков без сохранения заработной платы в Толебийской районной больнице осуществляется строго в рамках статьи 97 Трудового кодекса РК и закреплен специальным внутренним приказом.

    — С данным приказом под подпись ознакомлены медицинские работники, ответственные за ведение табеля учета рабочего времени, также он был доведен до сведения всех остальных сотрудников, — прокомментировали в областном управлении здравоохранения.

    По заявлению ведомства, после распространения информации в социальных сетях порядок оформления отпусков без содержания был дополнительно разъяснен коллективу при участии представителей местного профсоюза.

    — В Толебийской районной больнице работают 130 врачей, 516 медсестер, 153 санитарных работника и 143 сотрудника других категорий. В ноябре отпуск без содержания по личным и семейным обстоятельствам оформили 11 врачей (8,5%), 26 медсестер (5%) и 7 санитаров (4,6%), — сообщили в облздраве.

    В декабре заявления на отпуск без содержания подали четыре врача и две медсестры.

    Ранее сообщалось, сколько получают врачи Республиканской психиатрической больницы специализированного типа с интенсивным наблюдением в Алматинской области, где осуществляется принудительное лечение пациентов по решению суда.

     

