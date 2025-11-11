Сколько получают врачи республиканской психиатрической больницы Казахстана

По словам Бектенова, Правительство последовательно проводит политику повышения заработной платы работников бюджетной сферы.

— По данным Министерства здравоохранения, с ноября 2022 года всем сотрудникам больницы, помимо выплат за работу во вредных условиях труда, выплачивается надбавка в размере 200% от базового должностного оклада за особые условия труда, — говорится в ответе.

Врачи получают в среднем около 605 000 тенге, средний медицинский персонал — 320 000 тенге, санитары — 220 000 тенге.

— Дальнейшее повышение заработной платы работников будет рассматриваться в рамках совершенствования системы оплаты труда работников бюджетной сферы с учетом доходной части бюджета, — подчеркнул Премьер-министр.

Он также подтвердил, что больница была построена в 1972 году и действительно требует капитального ремонта.

— Для решения данного вопроса Министерство здравоохранения подготовило предпроектную документацию на строительство нового корпуса на 300 коек и рассматривает инвестиционные предложения для привлечения финансирования, — сообщил Бектенов.

После разработки ПСД Минздрав планирует приступить к строительству нового ограждения на территории больницы, капитальному ремонту других зданий (лечебных и вспомогательных хозяйственных корпусов), а также к обновлению инженерных систем.

В настоящее время охрана больницы осуществляется в соответствии с требованиями уголовно-исполнительной системы МВД. Проверки на объекте проводятся в соответствии с графиком, утвержденным департаментом полиции Алматинской области.

— Вопрос о включении больницы в перечень объектов стратегического значения будет дополнительно рассмотрен совместно Министерством внутренних дел и Министерством здравоохранения, — заявил премьер-министр.

Республиканская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением находится в селе Актас Алматинской области.