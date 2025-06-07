Обещали 200 квартир: в Атбасаре разоблачена схема хищений на фоне ЧС

По данным следствия, в 2021 году на реализацию жилищного проекта в Атбасаре было выделено финансирование из республиканского бюджета. Планировалось построить 200 квартир с подведением инфраструктуры для жителей, пострадавших от подтоплений. Однако вместо полноценного строительства чиновник и двое предпринимателей организовали схему хищения.

Как установлено судом, предприниматель С., владеющий рядом строительных компаний, предложил знакомому бизнесмену О. зарегистрировать ТОО «П.» и выставить его в качестве генерального подрядчика на конкурс по госзакупкам. После победы в конкурсе и заключения договора с отделом строительства стороны вступили в преступный сговор.

Подсудимый К. подписывал фиктивные справки о выполненных работах без актов приемки, а деньги из бюджета продолжали перечисляться. В реальности большая часть заявленных работ не выполнялась. Часть средств была потрачена на иные нужды, не связанные со строительством, а также на личные цели фигурантов.

Чтобы создать видимость законности, участники схемы использовали фирмы-посредники, выставляли фиктивные счета-фактуры и оформляли документы задним числом. При этом ряд работников компаний даже не подозревали о махинациях и действовали по указаниям предпринимателя С.

В результате — строительство не завершено, а ущерб государству составил 304 млн тенге.

Суд признал, что действия подсудимых квалифицируются как растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения. В отношении О. также установлена легализация преступных доходов.

В качестве доказательств были представлены заключения экспертиз, показания свидетелей, переписка фигурантов, а также аудиторские и бухгалтерские документы. Также суд учел тот факт, что преступление было совершено в условиях чрезвычайной ситуации, а один из участников нарушил профессиональную присягу.

Причиненный ущерб не возмещен. Суд признал за аппаратом акима района право на удовлетворение гражданского иска.

По приговору суда:

К. получил 7 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе;

С. – 8 лет 6 месяцев лишения свободы с запретом заниматься предпринимательской деятельностью в сфере госзакупок;

О. – 7 лет 6 месяцев с лишением права занимать материально-ответственные должности.

Кроме того, суд направил частные постановления в адрес акима области, департамента полиции и прокуратуры – в связи с выявленными нарушениями в ходе расследования дела.

Судебные акты не вступили в законную силу.

Ранее в Алматы заместителя руководителя одного из госучреждений осудили за растрату миллионов тенге.

Также экс-замдиректора департамента МСХ оштрафовали на 3,4 млн тенге.