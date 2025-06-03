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    17:47, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Экс-замдиректора департамента МСХ оштрафовали на 3,4 млн тенге

    Межрайонным судом по уголовным делам г.Астаны оглашен приговор в отношении бывшего заместителя директора департамента кадрового и административного обеспечения Министерства сельского хозяйства, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.

    штраф
    Фото: Рүстем Айтхожин/Kazinform

    Жолтай Б. признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями путем незаконного привлечения аффилированной компании к производству ремонта служебного транспорта, чем причинил ущерб государству в сумме 3,2 млн тенге.

    Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3,4 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

    Судебный акт не вступил в законную силу.

    В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Теги:
    Штрафы Минсельхоз Суды Антикор
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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