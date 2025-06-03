Экс-замдиректора департамента МСХ оштрафовали на 3,4 млн тенге

Жолтай Б. признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями путем незаконного привлечения аффилированной компании к производству ремонта служебного транспорта, чем причинил ущерб государству в сумме 3,2 млн тенге.

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3,4 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Судебный акт не вступил в законную силу.



В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.