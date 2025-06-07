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    21:03, 06 Июнь 2025 | GMT +5

    Чиновницу осудили за растрату миллионов тенге в Алматы

    Заместитель руководителя одного из госучреждений причинила материальный ущерб на сумму свыше 12 миллионов тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    суд
    Фото: Freepik

    Алмалинским районным судом Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении М., обвиняемой в совершении злоупотребления должностными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности, присвоении или растрате вверенного чужого имущества, предусмотренных п.3 ч.4 ст. 361, ч.1 ст.364, п.2 ч.4 ст.189 УК. 

    Судом установлено, что подсудимая, занимая должность заместителя руководителя госучреждения, с декабря 2022 года по сентябрь 2023 года незаконно участвовала в управлении деятельностью ТОО «Б». Используя свое служебное положение, она оказывала покровительство указанной компании, с целью извлечения выгоды. В результате подсудимая причинила материальный ущерб государству на сумму более 12 млн тенге.

    Прокурор просил суд назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы. Потерпевшие поддержали позицию прокурора. Подсудимая вину не признала

    — Приговором суда подсудимая признана виновной и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев, — сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда. 

    Приговор суда не вступил в законную силу.

    Ранее главу отдела строительства города Тараз осудили за хищения на 4 года. 

    Костанайца осудили за мошенничество на 880 млн тенге. 

    Теги:
    Коррупция Суды Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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