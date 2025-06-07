Чиновницу осудили за растрату миллионов тенге в Алматы

Алмалинским районным судом Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении М., обвиняемой в совершении злоупотребления должностными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности, присвоении или растрате вверенного чужого имущества, предусмотренных п.3 ч.4 ст. 361, ч.1 ст.364, п.2 ч.4 ст.189 УК.



Судом установлено, что подсудимая, занимая должность заместителя руководителя госучреждения, с декабря 2022 года по сентябрь 2023 года незаконно участвовала в управлении деятельностью ТОО «Б». Используя свое служебное положение, она оказывала покровительство указанной компании, с целью извлечения выгоды. В результате подсудимая причинила материальный ущерб государству на сумму более 12 млн тенге.

Прокурор просил суд назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы. Потерпевшие поддержали позицию прокурора. Подсудимая вину не признала

— Приговором суда подсудимая признана виновной и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев, — сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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