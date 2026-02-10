РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:15, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Объем взаимной торговли между Казахстаном и Сербией вырос почти на 8%

    Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин провел встречу с министром по развитию международного экономического сотрудничества Республики Сербия Ненадом Поповичем, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Объем взаимной торговли между Казахстаном и Сербией вырос почти на 8%
    Фото: Правительство РК

    В ходе переговоров стороны отметили поступательное развитие казахстанско-сербских отношений и высокий уровень политического диалога. Серик Жумангарин подчеркнул, что Сербия является близким и надежным партнером Казахстана на Балканах, а также важным торгово-экономическим партнером в Юго-Восточной Европе.

    Об укреплении казахстанско-сербских отношений свидетельствует устойчивая положительная динамика взаимодействия в торгово-экономической сфере. По итогам 2025 года объем взаимной торговли составил $107,7 млн, что на 7,6% больше по сравнению с предыдущим годом ($100,1 млн). Дополнительным фактором развития деловых и гуманитарных связей стало открытие с ноября 2025 года прямого авиасообщения по маршруту Астана — Белград, выполняемого казахстанской авиакомпанией SCAT.

    — В среднесрочной перспективе мы планируем организовать торгово-экономическую миссию в Республику Сербия. Это позволит установить прямые контакты между предпринимателями, а также придать дополнительный импульс продвижению казахстанской продукции и инвестиционного потенциала на сербском рынке, — отметил вице-премьер.

    В ходе встречи также обсуждена возможность подготовки совместной Дорожной карты на 2026–2027 годы, ориентированной на расширение практического взаимодействия. Отдельное внимание уделено вопросам реализации инвестиционных проектов, в том числе строительству многофункционального гостиничного комплекса в Белграде с участием казахстанской стороны.

    По итогам переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении партнерства и выразили готовность к продолжению системного диалога, направленного на реализацию конкретных совместных инициатив, отвечающих интересам двух стран.

    Теги:
    Серик Жумангарин Правительство РК Торговля Сотрудничество Сербия Балканы Международные отношения
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают