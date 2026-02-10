Объем взаимной торговли между Казахстаном и Сербией вырос почти на 8%

В ходе переговоров стороны отметили поступательное развитие казахстанско-сербских отношений и высокий уровень политического диалога. Серик Жумангарин подчеркнул, что Сербия является близким и надежным партнером Казахстана на Балканах, а также важным торгово-экономическим партнером в Юго-Восточной Европе.

Об укреплении казахстанско-сербских отношений свидетельствует устойчивая положительная динамика взаимодействия в торгово-экономической сфере. По итогам 2025 года объем взаимной торговли составил $107,7 млн, что на 7,6% больше по сравнению с предыдущим годом ($100,1 млн). Дополнительным фактором развития деловых и гуманитарных связей стало открытие с ноября 2025 года прямого авиасообщения по маршруту Астана — Белград, выполняемого казахстанской авиакомпанией SCAT.

— В среднесрочной перспективе мы планируем организовать торгово-экономическую миссию в Республику Сербия. Это позволит установить прямые контакты между предпринимателями, а также придать дополнительный импульс продвижению казахстанской продукции и инвестиционного потенциала на сербском рынке, — отметил вице-премьер.

В ходе встречи также обсуждена возможность подготовки совместной Дорожной карты на 2026–2027 годы, ориентированной на расширение практического взаимодействия. Отдельное внимание уделено вопросам реализации инвестиционных проектов, в том числе строительству многофункционального гостиничного комплекса в Белграде с участием казахстанской стороны.

По итогам переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении партнерства и выразили готовность к продолжению системного диалога, направленного на реализацию конкретных совместных инициатив, отвечающих интересам двух стран.