Объем транзитных грузов через Казахстан достиг 29,4 млн тонн

За 10 месяцев текущего года наблюдается положительная динамика по основным показателям. Объем транспортных услуг вырос на 20,7%. Инвестиции в основной капитал увеличились на 18,4%.

— Объем перевозок грузов в автотранспортной отрасли составил 288 млн тонн, увеличившись на 1,7 процента по сравнению с аналогичным отчетным периодом. Автоматизированные станции измерения увеличили выявление нарушений и уровень поступлений в бюджет в 10 раз. В результате проведенной интеграции с Генеральной прокуратурой по итогам 5 месяцев текущего года оформлено более 10 тысяч предписаний о необходимости уплаты штрафа, — отметил министр.

Объем транзитных грузов достиг 29,4 млн тонн, уровень роста составляет 5%, добавил Нурлан Сауранбаев.

Перевозка грузов автотранспортом осуществляется с 42 странами.

По итогам 10 месяцев воздушным транспортом перевезено 13,1 млн пассажиров, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Основным цифровым инструментом при перевозке грузов воздушным транспортом является система e-Freight. На сегодняшний день систему используют все аэропорты и авиакомпании страны. Это соответствует международному стандарту IATA. В настоящее время государственными органами прорабатывается интеграционная работа по импортной и экспортной таможенной декларации, фитосанитарному и ветеринарному контролю. Данные работы позволяют добиться полной автоматизации бизнес-процессов, — добавил Нурлан Сауранбаев.

Грузовые перевозки железнодорожным транспортом также демонстрируют рост. Объем перевозок составил 380,3 млн тонн, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее министр транспорта Нурлан Сауранбаев проинформировал о строительстве и ремонте в 2025 году 13 тысяч километров дорог.