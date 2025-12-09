РУ
    11:27, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Объем транзитных грузов через Казахстан достиг 29,4 млн тонн

    Объем транспортных услуг за 10 месяцев текущего года вырос на 20,7%. Об этом на заседании Правительства сообщил министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    перевозка грузов
    Фото: QazAvtoJol

    За 10 месяцев текущего года наблюдается положительная динамика по основным показателям. Объем транспортных услуг вырос на 20,7%. Инвестиции в основной капитал увеличились на 18,4%.

    — Объем перевозок грузов в автотранспортной отрасли составил 288 млн тонн, увеличившись на 1,7 процента по сравнению с аналогичным отчетным периодом. Автоматизированные станции измерения увеличили выявление нарушений и уровень поступлений в бюджет в 10 раз. В результате проведенной интеграции с Генеральной прокуратурой по итогам 5 месяцев текущего года оформлено более 10 тысяч предписаний о необходимости уплаты штрафа, — отметил министр.

    Объем транзитных грузов достиг 29,4 млн тонн, уровень роста составляет 5%, добавил Нурлан Сауранбаев.

    Перевозка грузов автотранспортом осуществляется с 42 странами.

    По итогам 10 месяцев воздушным транспортом перевезено 13,1 млн пассажиров, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    — Основным цифровым инструментом при перевозке грузов воздушным транспортом является система e-Freight. На сегодняшний день систему используют все аэропорты и авиакомпании страны. Это соответствует международному стандарту IATA. В настоящее время государственными органами прорабатывается интеграционная работа по импортной и экспортной таможенной декларации, фитосанитарному и ветеринарному контролю. Данные работы позволяют добиться полной автоматизации бизнес-процессов, — добавил Нурлан Сауранбаев.

    Грузовые перевозки железнодорожным транспортом также демонстрируют рост. Объем перевозок составил 380,3 млн тонн, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Ранее министр транспорта Нурлан Сауранбаев проинформировал о строительстве и ремонте в 2025 году 13 тысяч километров дорог.

    Карина Кущанова
