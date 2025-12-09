Объем транзитных грузов через Казахстан достиг 29,4 млн тонн
Объем транспортных услуг за 10 месяцев текущего года вырос на 20,7%. Об этом на заседании Правительства сообщил министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.
За 10 месяцев текущего года наблюдается положительная динамика по основным показателям. Объем транспортных услуг вырос на 20,7%. Инвестиции в основной капитал увеличились на 18,4%.
— Объем перевозок грузов в автотранспортной отрасли составил 288 млн тонн, увеличившись на 1,7 процента по сравнению с аналогичным отчетным периодом. Автоматизированные станции измерения увеличили выявление нарушений и уровень поступлений в бюджет в 10 раз. В результате проведенной интеграции с Генеральной прокуратурой по итогам 5 месяцев текущего года оформлено более 10 тысяч предписаний о необходимости уплаты штрафа, — отметил министр.
Объем транзитных грузов достиг 29,4 млн тонн, уровень роста составляет 5%, добавил Нурлан Сауранбаев.
Перевозка грузов автотранспортом осуществляется с 42 странами.
По итогам 10 месяцев воздушным транспортом перевезено 13,1 млн пассажиров, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
— Основным цифровым инструментом при перевозке грузов воздушным транспортом является система e-Freight. На сегодняшний день систему используют все аэропорты и авиакомпании страны. Это соответствует международному стандарту IATA. В настоящее время государственными органами прорабатывается интеграционная работа по импортной и экспортной таможенной декларации, фитосанитарному и ветеринарному контролю. Данные работы позволяют добиться полной автоматизации бизнес-процессов, — добавил Нурлан Сауранбаев.
Грузовые перевозки железнодорожным транспортом также демонстрируют рост. Объем перевозок составил 380,3 млн тонн, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее министр транспорта Нурлан Сауранбаев проинформировал о строительстве и ремонте в 2025 году 13 тысяч километров дорог.