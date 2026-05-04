Объем перевозок зерна увеличился на 15 процентов в Казахстане

Министерство транспорта РК провело оперативный штаб по перевозке зерна, где были выработаны оперативные меры по стабильной и бесперебойной организации транспортировки, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

Министерство транспорта Республики Казахстан совместно с заинтересованными госорганами, перевозчиками и представителями бизнес-сообщества проведело заседание оперативного штаба по перевозке зерна.

В министерстве отмечают, что по итогам I квартала 2026 года в стране отмечается устойчивая положительная динамика: объем перевозок зерна составил 4,1 млн тонн, что на 15% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Экспортные перевозки достигли 3,2 млн тонн (+18%), внутренние — 0,9 млн тонн (+8%).



Значительный рост зафиксирован в направлении стран Центральной Азии — на 48%, до 2,1 млн тонн, в том числе в Узбекистан — 1,5 млн тонн. Перевозки на и через Российскую Федерацию составили 512 тыс. тонн. В направлении Афганистана отмечен рост в 4,2 раза — до 302 тыс. тонн. По направлению Китая объем поставок кормовой муки увеличился в два раза и достиг 1 млн тонн.

