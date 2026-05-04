Казахстан принимает этап Кубка мира ISSF по стрельбе

В Алматинской области состоялась церемония открытия этапа Кубка мира по стендовой стрельбе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта.

Турнир проходит в Казахстане с 2 по 11 мая при поддержке Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF). В соревнованиях принимают участие около 550 спортсменов и официальных представителей из 42 стран мира.

В программе Кубка мира — соревнования по трапу и скиту среди мужчин и женщин, смешанное командное упражнение — трап-микс.

В церемонии открытия приняли участие министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, президент Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Лучано Росси, президент Европейской стрелковой конфедерации Александр Ратнер, президент федерации спортивной стрельбы Берик Асылов, аким Алматинской области Марат Султангазиев, а также представители спортивного сообщества и международных организаций.

В рамках мероприятия также состоялось открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного на территории стрелкового клуба имени Александра Асанова. Комплекс включает в себя многофункциональный игровой зал Final Hall с трибунами, спортивный блок с бассейном, залом фехтования, тренажёрным залом, а также крытым пневматическим тиром. Новый объект позволит расширить спортивную инфраструктуру региона и создать дополнительные возможности для подготовки спортсменов по различным видам спорта.

Ранее сообщалось, что 14 лицензий на Олимпиаду-2028 в стрельбе разыграют в Казахстане.