Объем перевозок по ТМТМ вырос в 3,5 раза за пять лет

День работников морского и речного транспорта отмечается в Казахстане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта.

— Министерство транспорта Республики Казахстан поздравляет с профессиональным праздником работников морского и речного транспорта! Праздник был утвержден в прошлом году по поручению Главы государства и направлен на повышение престижа рабочих профессий, а также признание вклада специалистов водного транспорта в развитие транспортно-логистической системы страны, — говорится в сообщении ведомства.

Развитие отрасли водного транспорта является одним из важных направлений транспортной политики Казахстана. За последние пять лет объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту вырос в 3,5 раза.

Рост объемов перевозок стал возможен благодаря комплексному развитию морской инфраструктуры. К примеру, в порту Актау модернизировано перегрузочное оборудование и построен контейнерный хаб, в порту Курык проведены дноуглубительные работы и построены дополнительные терминалы. В целях цифровизацииперевозочного процесса создана IT-платформа, которая позволяет осуществлять online-мониторинг движения грузов, заключать договора по принципу «единого окна».

К 2029 году Казахстан и Китай планируют увеличить объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту до 300 тыс. ДФЭ.

Кроме того, в Казахстане продолжается работа по развитию внутреннего водного транспорта. Ведётся капитальный ремонт трёх судоходных шлюзов без вывода их из эксплуатации, а также внедряется современная автоматизированная система управления шлюзами.

Параллельно реализуются проекты по развитию речного туризма в Восточно-Казахстанской области и созданию международного речного маршрута между Казахстаном и Китаем по реке Или. Стоит отметить, благодаря принимаемым мерам на внутренних водных путях страны сохраняется нулевой уровень аварийности речных судов, что свидетельствует о стабильном развитии и высокой надёжности отрасли.

На сегодняшний день более 14 тысяч специалистов водного транспорта работают в отрасли. Благодаря профессионализму, ответственности и преданности своему делу работников развивается водный транспорт, повышается качество и безопасность перевозок, укрепляются международные транспортные связи Казахстана.

Ранее сообщалось, что Казахстан расширяет контейнерные хабы в портах Актау и Курык