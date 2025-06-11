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    13:25, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Объем онлайн-торговли в Казахстане вырос в два раза — министр торговли Арман Шаккалиев

    За последние три года в нашей стране в два раза увеличился объем онлайн-торговли, превысив 2 миллиарда долларов США. Об этом сообщил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев на первом международном экспо-форуме EXPO Goods Central Asia, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Объем онлайн-торговли в Казахстане вырос в два раза — министр торговли Арман Шаккалиев
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    — Электроная коммерция открывает новые возможности для отечественных и международных маркетплейсов, малого и среднего бизнеса. Кроме того, она расширяет экспортный потенциал нашей страны, повышает конкурентоспособность на глобальном рынке. Наше Министерство системно ведет политику поддержки экспорта, мы предоставляем юридические и маркетинговы консультации отечественным компаниям, начиная с аналитической и стратегической поддержки, — сказал А.Шаккалиев. 

    По словам министра, ведомство всесторонне помогает казахстанским экспортерам находить партнеров за рубежом, участвовать в международных выставках и торгово-экономических миссиях. 

    — Первый международный экспо-форум EXPO Goods Central Asia — не только презентация продукции, это экспериментальная платформа, предназначенная для принятия конкретных решений, установления деловых связей и заключения договоров, — пояснил министр. 

    Ранее сообщалось, что товарооборот между Казахстаном и странами Центральной Азии достиг 7,6 миллиарда долларов.

    Международный экспо-форум EXPO Goods Central Asia с участием 159 отечественных и международных торговых марок проходит в Астане и продлится до 13 июня. 

    Теги:
    Торговля Сотрудничество Форум Минторговли и интеграции Экономика
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
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