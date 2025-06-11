Объем онлайн-торговли в Казахстане вырос в два раза — министр торговли Арман Шаккалиев

— Электроная коммерция открывает новые возможности для отечественных и международных маркетплейсов, малого и среднего бизнеса. Кроме того, она расширяет экспортный потенциал нашей страны, повышает конкурентоспособность на глобальном рынке. Наше Министерство системно ведет политику поддержки экспорта, мы предоставляем юридические и маркетинговы консультации отечественным компаниям, начиная с аналитической и стратегической поддержки, — сказал А.Шаккалиев.

По словам министра, ведомство всесторонне помогает казахстанским экспортерам находить партнеров за рубежом, участвовать в международных выставках и торгово-экономических миссиях.

— Первый международный экспо-форум EXPO Goods Central Asia — не только презентация продукции, это экспериментальная платформа, предназначенная для принятия конкретных решений, установления деловых связей и заключения договоров, — пояснил министр.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Казахстаном и странами Центральной Азии достиг 7,6 миллиарда долларов.

Международный экспо-форум EXPO Goods Central Asia с участием 159 отечественных и международных торговых марок проходит в Астане и продлится до 13 июня.