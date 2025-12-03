Объект не готов: застройщика нового ЖК в Алматы оштрафовали после массовых жалоб

Собственники квартир сообщают, что с момента получения ключей, с сентября, до сих пор не могут приступить к ремонту. Прошло уже почти четыре месяца, а дом, по их словам, остается фактически непригодным для проживания.

— В ЖК очень много недоделок и объект не готов к проживанию. По состоянию на 1 декабря в доме все еще нет отопления. Продавали нам квартиры как комфорт+, а на деле даже и не пахнет комфортом, — жалуются хозяева.

Управление градостроительного контроля провело внеплановые проверки в отношении всех участников строительства: заказчика ТОО Buta Legend, подрядчика ТОО Buta Group, авторского надзора ТОО BNK АрхПроект и технического надзора ТОО Экспертный дом.

— Установлено, что на объекте не завершены работы по благоустройству и озеленению территории, в блоках 3, 5, 6, 7, 8 и 9 не окончены внутренние отделочные работы, не установлены лифты, отопление и горячее водоснабжение не подключены. 21 октября 2025 года в отношении всех участников строительства применены административные меры по статье 318 КоАП РК, заказчику и подрядчику выданы предписания на устранение нарушений, — уточнили в акимате.

По данным городских властей, на сегодня по инженерным коммуникациям получены все акты готовности. Тепло-, водо- и электроснабжение подключены и функционируют в штатном режиме. На объекте продолжается монтаж лифтов, устраняются недоделки по благоустройству.

В акимате заверили, что жители уже могут беспрепятственно приступать к проведению ремонтных работ в своих квартирах.

В строительной компании, в свою очередь, пояснили, что задержка возникла из-за срыва поставок оборудования подрядчиком. По их данным, команда уже завершила установку и проверку котельного оборудования, и отопление подано сегодня, 2 декабря.

Застройщик также заверил, что лифты во всех блоках будут установлены до 10 декабря, после чего пройдут пусконаладочные работы для обеспечения стабильного и безопасного запуска.

