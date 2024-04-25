Обе программы имеют ставку ниже уровня инфляции - эксперт про ипотеки «Отау» и «Наурыз»

С 25 апреля 2024 года «Отбасы банк» запускает новую государственную ипотечную программу «Наурыз». Заявки уже принимаются на портале Baspana market. Срок – до 30 июня 2024 года. Директор неправительственного аналитического центра Public Policy Research Center Меруерт Махмутова рассказала, как новая льготная госпрограмма повлияет на рынок недвижимости в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Меруерт Махмутовой, условия ипотечных госпрограмм «Отау» и «Наурыз» действительно похожи. Однако они предназначены для разных слоев населения.

- «Отау» больше ориентирован на работающую молодежь. По заявлению «Отбасы банка», ежегодно больше половины займов будут выделяться гражданам до 35 лет. Программа «Наурыз» упоминает социально уязвимые категории граждан, – пояснила эксперт.

Она отметила, что обе программы имеют низкую ставку кредитования, ниже уровня инфляции, что означает субсидирование ставки через «Отбасы банк».

Меруерт Махмутова считает, что запуск новой госпрограммы не сильно повлияет на рынок недвижимости в Казахстане, так как доля квартир, купленных по льготной ипотеке, несущественна в масштабе страны. Ранее в «Отбасы банке» заявляли, что в первый год реализации программы «Наурыз» квартиру смогут купить примерно 12 тысяч казахстанцев, всего за 8 лет – 68 тысяч граждан.

- Если эти программы помогут обзавестись собственным жильем тем гражданам, кто его до сих пор не имел, то, думаю, это можно только приветствовать, не важно, как называется программа, лишь бы работала, – объясняет собеседник агентства Kazinform.

Напомним, что, по условиям программы «Наурыз», первые восемь лет участник программы оплачивает предварительный заем по ставке 7-9% годовых в зависимости от категории участника. Затем он переходит на жилищный заем, где ставка составит от 3,5% (ГЭСВ от 3,6% до 4,4%) до 5% (ГЭСВ от 5,1% до 6,9%) годовых.

По предварительному займу первоначальный взнос зачисляется на депозит клиента банка, а взамен он получает займ в размере 100%. И сумма платежа по такому займу будет состоять из двух частей – одна часть суммы будет идти в счет погашения кредита, другая часть направляется на депозит для пополнения его до необходимых 50%.