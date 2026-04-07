ОАЭ требуют гарантировать свободу судоходства в Ормузском проливе

Любое соглашение по урегулированию конфликта между США и Ираном должно предусматривать гарантированный доступ через Ормузский пролив, заявил советник президента ОАЭ по дипломатическим вопросам Анвар Гаргаш на брифинге на минувших выходных. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, безопасность пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа, не может быть предметом торга и должна быть закреплена в рамках любого соглашения.

— Ормузский пролив не может быть взят в заложники ни одной страной. Свобода судоходства должна стать неотъемлемой частью любого урегулирования с четкими договоренностями, — подчеркнул Гаргаш.

Он отметил, что ОАЭ выступают за завершение войны, однако предостерег от соглашений, которые не устраняют ключевые причины нестабильности.

Гаргаш предупредил, что сделка, которая не обуздает ядерную программу Ирана, а также производство ракет и беспилотников, проложит путь к «более опасному и нестабильному Ближнему Востоку».

— Мы не хотим дальнейшей эскалации. Но мы также не хотим прекращения огня, которое не решает основные проблемы, создающие более опасную обстановку в регионе, — заявил он, указав на ядерную программу Ирана, а также ракетные разработки и использование беспилотников.

Гаргаш также отметил, что Иран, нанося удары по энергетической инфраструктуре и морским маршрутам, пытается усилить давление на союзников США в Персидском заливе.

Заявления эмиратского чиновника прозвучали на фоне сообщений о переговорах между Ираном и США.

В воскресенье президент США Дональд Трамп в комментариях отдельным СМИ сообщал, что его администрация ведет «активные переговоры» с Ираном о прекращении огня.

С его слов, существует два канала связи — один через посредничество Пакистана, Египта и Турции, а другой — через прямые текстовые сообщения между С. Уиткоффом, Дж.Кушнером и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Ранее Трамп также пригрозил усилением ударов по иранской инфраструктуре, если Тегеран не согласится на сделку и не восстановит судоходство через Ормузский пролив, дав Ирану 48 часов.

