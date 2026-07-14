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    ОАЭ обвинили Иран в ударе по двум нефтяным танкерам в Ормузском проливе

    Инцидент произошел на фоне продолжающейся эскалации в регионе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    ОАЭ обвинили Иран в ударе по двум нефтяным танкерам в Ормузском проливе
    Фото: Fars News

    Два эмиратских нефтяных танкера Mombasa и Al Bahyah подверглись удару двух иранских крылатых ракет во время прохода по южному судоходному маршруту Ормузского пролива в территориальных водах Омана. Об этом во вторник заявило министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов.

    В результате атаки погиб один гражданин Индии, еще восемь членов экипажа получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

    По данным ведомства, удар вызвал пожары на обоих судах, однако их удалось потушить. Танкером был причинен значительный материальный ущерб.

    В минобороны ОАЭ назвали произошедшее грубым нарушением международного права, угрожающим безопасности и стабильности региона, и заявили, что страна оставляет за собой право ответить на эскалацию и принять необходимые меры для защиты своих национальных интересов.

    Позднее Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о поражении двух «нарушивших правила» супертанкеров в Ормузском проливе.

    В заявлении утверждается, что суда проигнорировали неоднократные предупреждения, отключили навигационные системы и пытались пройти по заминированному маршруту. При этом КСИР не назвал суда и не уточнил, идет ли речь о тех же танкерах, о которых сообщили власти ОАЭ.

    Британское Управление морских торговых операций (UKMTO) также распространило два предупреждения о нападении на танкеры в районе Ормузского пролива.

    В сообщениях отмечается, что суда были поражены ракетами в 13 морских милях к юго-востоку от оманского города Лимах при движении по южному маршруту. Ведомство сообщило, что расследование продолжается, и рекомендовало всем судам соблюдать повышенную осторожность.

    Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил о морской блокаде Ирана и потребовал пошлину в 20% за проход всех судов.

    Он также уведомил Конгресс о том, что США снова находятся в состоянии войны с Ираном.

    ОАЭ Иран Мировые новости Ормузский пролив
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор