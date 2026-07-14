ОАЭ обвинили Иран в ударе по двум нефтяным танкерам в Ормузском проливе

Два эмиратских нефтяных танкера Mombasa и Al Bahyah подверглись удару двух иранских крылатых ракет во время прохода по южному судоходному маршруту Ормузского пролива в территориальных водах Омана. Об этом во вторник заявило министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов.

В результате атаки погиб один гражданин Индии, еще восемь членов экипажа получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

The Ministry of Defence announces that the national tankers Mombasa and Al Bahiyah were targeted by two Iranian cruise missiles while transiting the southern shipping lane of the Strait of Hormuz, within Omani territorial waters.



The attack resulted in the death of one Indian… pic.twitter.com/i1HrXY0fKP — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) July 13, 2026

По данным ведомства, удар вызвал пожары на обоих судах, однако их удалось потушить. Танкером был причинен значительный материальный ущерб.

В минобороны ОАЭ назвали произошедшее грубым нарушением международного права, угрожающим безопасности и стабильности региона, и заявили, что страна оставляет за собой право ответить на эскалацию и принять необходимые меры для защиты своих национальных интересов.

Позднее Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о поражении двух «нарушивших правила» супертанкеров в Ормузском проливе.

The Islamic Revolution Guards Corps said its naval forces have struck and disabled two supertankers after they ignored repeated warnings and attempted to transit the Strait of Hormuz through a mined route under US encouragement.https://t.co/rBVgDf36j2 pic.twitter.com/wQHl8ntbTR — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) July 14, 2026

В заявлении утверждается, что суда проигнорировали неоднократные предупреждения, отключили навигационные системы и пытались пройти по заминированному маршруту. При этом КСИР не назвал суда и не уточнил, идет ли речь о тех же танкерах, о которых сообщили власти ОАЭ.

Британское Управление морских торговых операций (UKMTO) также распространило два предупреждения о нападении на танкеры в районе Ормузского пролива.

В сообщениях отмечается, что суда были поражены ракетами в 13 морских милях к юго-востоку от оманского города Лимах при движении по южному маршруту. Ведомство сообщило, что расследование продолжается, и рекомендовало всем судам соблюдать повышенную осторожность.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил о морской блокаде Ирана и потребовал пошлину в 20% за проход всех судов.

Он также уведомил Конгресс о том, что США снова находятся в состоянии войны с Ираном.