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    21:15, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире

    Акции Nvidia в среду достигли рекордного максимума, и производитель чипов вновь стал самой дорогой компанией в мире, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters

    Nvidia
    Photo: Anadolu

    Акции компании выросли более чем на 4%, достигнув рекордной отметки в $154,10. Это увеличение рыночной стоимости Nvidia до $3,76 трлн позволило ей обойти Microsoft, чья капитализация составила $3,65 трлн после роста акций на 0,2%. Акции Apple выросли на 0,4%, подняв рыночную стоимость компании до $3,0 трлн.

    Последние успехи Nvidia отражают возобновление интереса фондового рынка США к так называемой «ИИ-торговле», которая в последние годы способствовала значительному росту акций производителей чипов и связанных с ними технологических компаний, пишет агентство.

    За последний год Nvidia, Microsoft и Apple несколько раз сменяли друг друга в статусе самой дорогой компании в мире.

    Напомним, 3 июня 2025 года акции Nvidia выросли почти на 3%, достигнув $141,40, что привело к рыночной капитализации в $3,45 трлн. Это позволило Nvidia опередить Microsoft, чья капитализация составила $3,44 трлн.

    Ранее сообщалось, что в Алматы в скором времени начнется монтаж суперкомпьютера на базе NVIDIA H200 на площадке дата-центра «Казахтелеком». 

    Теги:
    Акции Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
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