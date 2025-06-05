Nvidia вернула себе титул самой дорогой компании мира

Согласно данным tradingview.com, 3 июня 2025 года акции Nvidia выросли почти на 3%, достигнув $141,40, что привело к рыночной капитализации в $3,45 трлн. Это позволило Nvidia опередить Microsoft, чья капитализация составила $3,44 трлн.

Рост компании объясняется высоким спросом на чипы Nvidia, востребованные в сфере искусственного интеллекта. Несмотря на потенциальные риски, связанные с новыми ограничениями на экспорт чипов в Китай, которые могут привести к убыткам до $8 млрд, Nvidia продолжает укреплять свои позиции на рынке.

Ранее сообщалось, что самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии на чипах NVIDIA прибыл в Казахстан.

В апреле компания Nvidia столкнулась с новыми ограничениями США на экспорт своего чипа H20 в Китай, что обошлось компании в миллиарды долларов США.