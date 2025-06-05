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    21:40, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Nvidia вернула себе титул самой дорогой компании мира

    Компания Nvidia вновь стала самой дорогой публичной компанией в мире, обогнав Microsoft, передает корреспондент агентства Kazinform.

    чипы Nvidia
    Фото: JAKUB PORZYCKI

    Согласно данным tradingview.com, 3 июня 2025 года акции Nvidia выросли почти на 3%, достигнув $141,40, что привело к рыночной капитализации в $3,45 трлн. Это позволило Nvidia опередить Microsoft, чья капитализация составила $3,44 трлн.

    Рост компании объясняется высоким спросом на чипы Nvidia, востребованные в сфере искусственного интеллекта. Несмотря на потенциальные риски, связанные с новыми ограничениями на экспорт чипов в Китай, которые могут привести к убыткам до $8 млрд, Nvidia продолжает укреплять свои позиции на рынке.

    Ранее сообщалось, что самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии на чипах NVIDIA прибыл в Казахстан.

    В апреле компания Nvidia столкнулась с новыми ограничениями США на экспорт своего чипа H20 в Китай, что обошлось компании в миллиарды долларов США.

    Теги:
    Технологии Искусственный интеллект Мировые новости ИИ
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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