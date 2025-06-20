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    12:52, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    В Алматы начнут монтаж суперкомпьютера на базе NVIDIA

    В Алматы в скором времени начнется монтаж суперкомпьютера на базе NVIDIA H200 на площадке дата-центра «Казахтелеком», передает агентство Kazinform со ссылкой на главу компании Багдата Мусина.

    В Алматы начнется монтаж суперкомпьютера на базе NVIDIA
    Фото: instagram.com/bagdatmussin

    — Наш суперкомпьютер на базе NVIDIA H200 уже в стране. Совсем скоро начнем монтаж в Алматы — на площадке дата-центра «Казахтелеком». Дней через 10 будет готов к работе. Без преувеличений… Мощная штука: 6,7 миллиона CUDA-ядер, 1600 петафлопс и десятки терабайт GPU-памяти, — сообщил на своей странице в Instagram председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин.

    По его словам, всё это будет доступно госорганам, нацкомпаниям и корпоративным заказчикам. Можно будет:

    • моделировать техногенные аварии и риски задолго до их наступления
    • просчитывать трафик в городах на годы вперед
    • помогать врачам быстрее ставить диагнозы на основе больших массивов данных
    • обучать большие языковые модели, которые понимают казахскую речь, культуру, историю и современный контекст
    • запускать собственные ИИ-продукты без зависимости от зарубежных серверов.

    — «Казахтелеком», к слову, стал первым официальным партнером техногиганта NVIDIA в Центральной Азии, — отметил глава компании.

    Напомним, что самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии на чипах NVIDIA прибыл в Казахстан в мае этого года. Его производительность составляет около 2 экзафлопс. Это первый в истории центральноазиатского региона суперкомпьютерный кластер.

    Теги:
    Багдат Мусин Цифровой Казахстан Связь, ТВ, IT Развитие IT технологий в Казахстане Казахтелеком Цифровизация
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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