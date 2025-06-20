В Алматы начнут монтаж суперкомпьютера на базе NVIDIA

— Наш суперкомпьютер на базе NVIDIA H200 уже в стране. Совсем скоро начнем монтаж в Алматы — на площадке дата-центра «Казахтелеком». Дней через 10 будет готов к работе. Без преувеличений… Мощная штука: 6,7 миллиона CUDA-ядер, 1600 петафлопс и десятки терабайт GPU-памяти, — сообщил на своей странице в Instagram председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин.

По его словам, всё это будет доступно госорганам, нацкомпаниям и корпоративным заказчикам. Можно будет:

моделировать техногенные аварии и риски задолго до их наступления

просчитывать трафик в городах на годы вперед

помогать врачам быстрее ставить диагнозы на основе больших массивов данных

обучать большие языковые модели, которые понимают казахскую речь, культуру, историю и современный контекст

запускать собственные ИИ-продукты без зависимости от зарубежных серверов.

— «Казахтелеком», к слову, стал первым официальным партнером техногиганта NVIDIA в Центральной Азии, — отметил глава компании.

Напомним, что самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии на чипах NVIDIA прибыл в Казахстан в мае этого года. Его производительность составляет около 2 экзафлопс. Это первый в истории центральноазиатского региона суперкомпьютерный кластер.