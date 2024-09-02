Нужно сократить вложение средств Нацфонда в ценные бумаги иностранных компаний – Каирбек Арыстанбеков

Директор Института экономической политики, член Национального курултая при Президенте РК Каирбек Арыстанбеков разъяснил значение высказывания Главы государства по поводу средств Национального фонда в Послании народу Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

— У Национального фонда есть две стратегические функции. Первая — стабилизация в трудное время. Вторая — накопление денег для следующих поколений. К сожалению, если темпы роста нашего Национального фонда, по сравнению с другими странами, очень низкие, то этот вопрос нужно адресовать Национальному банку и Министерству финансов, это они управляют. Например, доходы Национального фонда Норвегии в два раза больше, чем у нашего. Думаю, что Президент в этом Послании указал на необходимость вложения части средств Национального фонда не за рубежом, а внутри страны. У банков денег много, но они не кредитуют экономику. Проблема в этом. Но, поскольку банки независимы от государства, речь идет о том, что экономику нужно финансировать и с помощью Национального фонда. Они сейчас работают только с населением с помощью потребительских кредитов. На производство, инфраструктурные проекты банки выделяют мало кредитов, — сказал К.Арыстанбеков.

По его словам, в настоящее время часть средств Национального фонда вложена в покупку иностранных ценных бумаг, акций и облигаций, в деривативы.

— У них низкий процент, то есть, можно сказать, что когда мы на деньги Национального фонда покупаем акции какой-то компании, то мы ее обогащаем. Думаю, что он (Президент — ред.) дал понять, что Нацфонд не должен работать на зарубежные финансовые институты, — говорит экономист.

К.Арыстанбеков также считает, что все средства Нацфонда невозможно вложить во внутреннюю экономику.

— Я не случайно говорю, что нужно использовать часть Национального фонда. Все деньги Фонда невозможно вложить в экономику. Потому, что если мы все вложим в экономику, могут возникнуть макроэкономические риски. Чтобы этого не случилось, нужно рассчитать, сколько денег Нацфонда может «переварить» наша экономика, какая это будет, приблизительно, сумма. Если вложить денег больше, чем способна усвоить экономика, возможно появление многих негативных эффектов, вроде роста инфляции. После того, как будет установлен предел усвоения средств нашей экономикой, думаю, нужно выделять деньги из Национального фонда только на производственные и инфраструктурные проекты. В связи с событиями текущего года, можно вложить средства в инфраструктуру для накопления воды. Но эти средства не должны попасть на валютный рынок, то есть, нельзя открывать дорогу росту цен. Это в компетенции Национального банка и Министерства финансов. Думаю, что эта задача, возлагаемая на эти два ведомства, — говорит директор Института экономической политики.

Отметим, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана отдельно остановился на роли Национального фонда. Президент говорил о необходимости расходования денег Фонда, прежде всего, в интересах государства, то есть, для достижения стратегических целей нашей страны.



