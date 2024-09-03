Нужен механизм стимулирования банков к финансированию экономических проектов – эксперт

Необходимо разработать механизм стимулирования для привлечения банков к финансированию экономических проектов. Такое мнение высказал известный узбекистанский экономист, директор Центра поддержки экономического развития Юлий Юсупов, комментируя инициативы Президента РК Касым-Жомарта Токаева, озвученные в Послании народу Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Среди инициатив, озвученных Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании, я обратил особое внимание на предложение о сокращении расходов государства. Это очень важный вопрос, в том числе и для Узбекистана. В Узбекистане доля госрасходов в ВВП в два раза больше, чем в Казахстане. Мы не должны забывать вот о чем: чем больше расходов у государства, тем больше денег на их возмещение изымается из частного сектора. А это, в свою очередь, считается препятствием для развития предпринимательства и экономического развития страны, – сказал экономист.

Далее Юлий Юсупов остановился на инициативах Президента К.Токаева, касающихся систематизации налоговой политики. По мнению эксперта, важно, чтобы Казахстан пересмотрел льготы, предоставляемые предпримательской сфере, и начал формирование конкурентной среды для бизнеса.

- Проблема налоговых льгот существует и в Узбекистане. Поэтому уместно то, что Касым-Жомарт Токаев поднял этот вопрос. Многие представители бизнеса выбирают такие сферы деятельности, где имеется больше возможностей получить льготы, а другие направления потом отстают. И они не думают о привлечении инвестиций своими силами, о расширении дела. Поэтому сокращение льгот уместно, соответственно в малом и среднем бизнесе появится конкуренция. Насколько мне известно, в Казахстане, если какое-то предприятие имеет налоговую задолженность, то его счета блокируются. Касым-Жомарт Токаев предложил не блокировать счета, а предусмотреть механизм только ограничения суммой долга и предоставить возможность раздельного погашения. Считаю, что эта инициатива является очень важным шагом для развития бизнеса, – сказал Ю.Юсупов.

Эксперт отметил еще один вопрос – привлечение банков к финансированию экономических проектов. По его мнению, для этого нужно предусмотреть механизмы стимулирования финансовых организаций.

- Это действительно актуальный вопрос. Для этого нужно разработать механизм стимулирования банков к финансированию экономических проектов. В соответствии с мировым опытом этим должны занимать центральные банки каждой страны. В частности, финансовый регулятор отвечает за утверждение предъявляемых требований и правил, разработку необходимых механизмов, – заключил Юлий Юсупов.

Отметим, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана отметил ряд ключевых задач, среди которых налоговые реформы, деятельность банков и другие.