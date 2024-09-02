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    11:40, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Отказаться от карательного подхода при налоговом администрировании поручил Президент РК

    налоговый кодекс
    Фото: freepik

    Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу Казахстана, где рассказал о необходимости налоговых реформ. Он также поручил перенести принятие нового налогового кодекса на год, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Очевидно, что одних лишь государственных финансов для обеспечения динамичного экономического роста недостаточно. Нужно создать благоприятные условия для повышения деловой активности через привлечение в экономику частных инвестиций. Для этого прежде всего необходима стабильная налоговая политика, стимулирующая качественное развитие и ответственное поведение бизнеса, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    По мнению Президента, новый налоговый кодекс должен строиться на доверии к налогоплательщикам. Поэтому его необходимо сделать понятным и простым, чтобы исключить возможности различного толкования норм.

    — Нужно оптимизировать налоговые режимы, не ухудшая при этом действующие выгодные условия для предпринимателей. В качестве примера можно привести введение розничного налога. Бизнес поверил в эту норму, стал выходить из тени, уменьшилось дробление. Но под данный режим должны подпадать предприниматели, которые работают преимущественно с населением, — сказал Президент.

    Токаев также поручил отложить принятие нового налогового кодекса на следующий год. При этом Правительство и Парламент должны провести обстоятельную работу над кодексом.

    Напомним, новый налоговый кодекс был принят обществом неоднозначно. Так, недавно предприниматели заявляли, что проект налогового кодекса может уничтожить бизнес. С другой стороны, зампред НПП «Атамекен» говорит, что 70% предложений бизнеса были учтены в кодексе.

    Теги:
    Акорда Президент Касым-Жомарт Токаев Налоги Послание Президента РК-2024
    Жуман Кииков
    Автор
    Жуман Кииков
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