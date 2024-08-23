Уничтожит бизнес - казахстанские строители раскритиковали новый Налоговый кодекс

22 августа в Астане прошел круглый стол по вопросам нового Налогового кодекса, передает корреспондент агентства Kazinform.

Круглый стол был организован Союзом строителей Казахстана с участием Министерства национальной экономики и НПП «Атамекен».

Во время обсуждения предприниматели выразили свое беспокойство по поводу некоторых положений нового кодекса. Они выявили некоторые недоработки, которые могут привести к ужесточению налоговой политики в отношении бизнеса.

Глава союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев выразил обеспокоенность, что часть бизнеса может уйти в тень из-за усложненного налогового кодекса.

Директор компании «БК Аудит» Айжан Балакешова также выразила опасения, что новый налоговый кодекс может нести коррупционные риски.

- Сейчас это все приведет к тому, что новый кодекс, по мнению многих налогоплательщиков, просто пропитан коррупционным риском. Это надо понимать. Все это говорит о том, что «без тебя тебя определили». Это недопустимо, - сказала она.

Канат Елеусизов, председатель независимой ассоциации предпринимателей, заявил, что теперь налоговое законодательство не относится к сфере госрегулирования.

- В налоговом кодексе есть инструменты, как проверки, штрафы. Все это относится к госрегулированию. Мы видим опасность того, что этот кодекс выведут на подзаконные акты. Приказ вывели, ни с кем не согласовывая. Налоговый кодекс, можно сказать, уничтожит бизнес, - заявил Елеусизов.

Представитель министерства национальной экономики Ерлан Сагнаев заявил, что рабочая группа по новому налоговому кодексу обсуждала все предложения и проект писался с учетом всех пожеланий.

- Я лишь хочу обратить внимание на то, что у нас рабочая группа обсуждала все эти предложения. К нам поступило более тысячи предложений. Эти эксперты были привлечены к обсуждению всех проблем и вопросов бизнеса, - заявил Сагнаев.

Ерлан Сагнаев также отметил, что рост предпринимательства получается не за счет увеличения количества бизнесменов. По его мнению, это происходит из-за того, что крупные игроки, желая оставаться в специальном налоговом режиме, оптимизируют свои налоговые обязательства.

- В то же самое время мы, параллельно с подготовкой проекта кодекса, очень активно обсуждали подходы с международными экспертами. И Всемирный банк, и Международный валютный фонд, все они нам в один голос утверждают: «коллеги, специальный налоговый режим – это лишь форма упрощенного исполнения налоговых обязательств, и никоим образом не сокращение исполнения налоговых обязательств, понимаете, - сказал Сагнаев.

Сам Сагнаев высоко оценивает новый проект налогового кодекса.

- Давайте не будем сводить на нет ту огромную работу, которую мы, как государство выполняли. И говорить о том, что весь проект налогового кодекса на сегодняшний момент не соответствует чаяниям бизнеса и народу. Я думаю, что это неправда. Потому что имеется очень много положительных и хороших моментов в свете развития экономики, - резюмировал Сагнаев.

Ранее сообщалось, что около 70% предложений бизнеса были удовлетворены государством в рамках нового Налогового кодекса.