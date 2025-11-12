Нурымбет Сактаганов: экономика ВКО слишком зависима от «Казцинка»

— Считаю, что диверсификация экономики особенно важна для нашего региона, поскольку здесь развита промышленность. Промышленность обеспечивает 42 процента экономики области, тогда как доля торговли составляет чуть более семи процентов. За этими цифрами стоят сотни рабочих мест и значительные поступления в бюджет. Для сравнения, в Алматы, который является донором республиканского бюджета, ситуация обратная: промышленность формирует всего четыре процента городской экономики, а доля торговли достигает 14 процентов. Это говорит о том, что при развитии малого и среднего бизнеса доля торговли может значительно увеличиваться, — отметил аким.

Глава региона также сообщил, что разрабатывается план по снижению зависимости экономики области от компании «Казцинк».

— Если 42 процента экономики приходится на промышленность, то 70 процентов перерабатывающей промышленности обеспечивает «Казцинк». Таким образом, развитие экономики нашей области фактически зависит от одного предприятия — «Казцинк». Это подтвердили показатели текущего года. В первые три-четыре месяца «Казцинк» закрыл один из своих цехов на ремонт и затем вновь его запустил. В этот период объем промышленного производства снизился на 20 процентов. Соответственно, упали все показатели области, включая общий уровень валового регионального продукта. Сейчас промышленное производство «Казцинк» демонстрирует рост на 1-2 процента, и экономика области движется в том же темпе. Мы не можем полагаться только на одно предприятие и должны развивать другие отрасли. Среди них, безусловно, туризм, сельское хозяйство, энергетика и другие направления. В настоящее время разрабатывается стратегический план развития области на 2026–2030 годы, в котором будет определено, какие отрасли станут опорой для устойчивого развития региона, — подчеркнул Нурымбет Сактаганов.

