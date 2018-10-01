Нуралы Абишев: роль Главы государства в становлении «Борте Милки» огромна

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу Казахстана особо остановился на достижениях компании «Борте Милка» в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ».

«Основная задача - увеличить в 2,5 раза производительность труда и экспорт переработанной продукции сельского хозяйства к 2022 году. К примеру, в Туркестанской области ТОО «Борте Милка» благодаря использованию новых современных технологий повысило производительность в 2 раза», - сказал Н. Назарбаев.

На брифинге, прошедшем в областном акимате руководитель компании «Борте Милка» Нуралы Абишев сообщил, что направил телеграмму Главе государства.

«Уважаемый, Глава государства! Вы поставили в пример наше предприятие на всю страну. Коллектив завода «Борте Милка» с воодушевлением и благодарностью принял Ваши теплые слова и пожелания. Ваш вклад в достижения предприятия огромен, потому что благодаря Вашим инициативам и поддержке, развивается сфера предпринимательства, государство предоставляет льготы. Получив государственную поддержку на сумму 1 млрд тенге, я установил современное оборудование. В итоге молочная продукция, произведенная в Туркестанской области, реализуется в разных уголках страны. В свою очередь, мы приложим все усилия для выполнения задач, озвученных в этом Послании, и поддержим Ваши инициативы реальным делом!» - говорится в телеграмме.

По словам Нуралы Абишева, оборудование на предприятии, озвученное в качестве примера для предпринимателей, очень дорогое и качественное. На развитие компании предприниматель потратил 3 млрд тенге, из них на 1 млрд тенге приобретено оборудование за рубежом. Сегодня в компании в Ордабасинском районе работают 70 человек.

«Известная в стране молочно-товарная ферма «Борте Милка» в рамках модернизации производства производит 8 тонн молока в сутки по шведской технологии. Предприятие, не имеющее аналогов, входит в тройку самых современных молочно-товарных ферм в республике. На сегодня в комплексе насчитывается более 400 дойных коров. В среднем с каждой коровы в сутки получаем 30-32 литров молока. Также мы нанимаем молодых специалистов региона. В ближайшем будущем мы планируем удвоить нашу производительность за счет внедрения голландской технологии. Реализация нынешнего Послания окажет поддержку и другим предприятиям сферы сельского хозяйства», - сказал Н. Абишев.



