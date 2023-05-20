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Новый Ближний Восток: почему сближение между Ираном и Саудовской Аравией стало неожиданностью

Автор:  
Арсен Утешев
20 Мая 2023, 11:00
Новый Ближний Восток: почему сближение между Ираном и Саудовской Аравией стало неожиданностью Фото: China Daily / Reuters

АММАН.КАЗИНФОРМ – Саудовская Аравия и Иран – два региональных лидера, не один десяток лет ведущих противоборство за превосходство в регионе, в этом году объявили о сближении и договорились возобновить некогда прерванные дипломатические отношения. Посредником выступил Китай, а сам факт возможности такого соглашения удивил не только экспертов-политологов, но и отдельные страны, такие как США. Собственный корреспондент МИА «Казинформ» попытался выяснить что стоит за одним из наиболее значимых событий в регионе за последние несколько лет.

Ближневосточная «холодная война» или с чего все началось?

Саудовская Аравия и Иран – две соперничающие региональные державы, которые в последние годы было трудно усадить за стол переговоров. Обе страны являются приверженцами разных течений ислама. Первая исповедует ислам суннитского толка и считается одним из лидеров суннитского мира, вторая – является центром распространения другой ветви ислама – шиизма.

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Фото: Хомейни обращается к своим сторонникам в Тегеране. 4 февраля 1979 / AP


В 1979 году в Иране произошла шахская революция, которая привела к власти аятолл – почетных шиитских богословов, после чего страна получила статус Исламской республики. Затем Тегеран развил активную внешнеполитическую деятельность в арабских странах, став одним из ключевых игроков в регионе, что не могло не настораживать арабские государства.

Наиболее серьезный разрыв между Тегераном и Эр-Риядом произошел именно в 2016 году. В Саудовской Аравии был казнен шиитский проповедник Нимр ан-Нимр за подстрекательства к массовым беспорядкам. Казнь духовного лица спровоцировала протесты в Иране, во время которых митингующие напали на саудовское посольство в Тегеране. Это стало последней каплей, после которой Эр-Рияд приостановил работу своего дипломатического представительства в Иране. Вдобавок к этому было прекращено авиасообщение и оборвались коммерческие связи.

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Фото: Протестующие, возмущенные казнью шиитского священнослужителя в Саудовской Аравии, подожгли посольство Саудовской Аравии в Тегеране, 3 января 2016 г. (Мохаммадреза Надими/ISNA через AP)


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Фото: Иранская полиция по охране общественного порядка блокирует улицу, ведущую к посольству Саудовской Аравии. Протестующие держат портреты известного шиитского священнослужителя Нимра ан-Нимра во время демонстрации против его казни властями Саудовской Аравии, 3 января 2016 года, Тегеран (AFP)


Противостояние между региональными соперниками вылились в региональные конфликты, в которых оба государства поддерживали противоборствующие стороны. Так, в начале гражданской войны в Сирии Саудовская Аравия поддерживала повстанцев, в то время как Иран поддержал законную власть в лице президента Башара Асада. В свою очередь, в Йемене, Иран поддержал движение «Ансар Аллах» - йеменских повстанцев-хуситов, а их политический противник в лице правительства пользовался поддержкой Саудовской Аравии и других арабских монархий Персидского залива.

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Фото: Йеменские повстанцы-хуситы / AFP


Таким образом, оба государства продвигали собственные интересы в региональных конфликтах, как это было в Сирии и Йемене, а также участвовали в противостоянии за политическое влияние в таких странах, как Ливан и Ирак. Некоторые журналисты и политологи даже успели назвать ирано-саудовское противостояние ближневосточной «холодной войной».

О чем Иран и Саудовская Аравия договорились в Пекине

В марте делегации Ирана и Саудовской Аравии встретились в Пекине и провели переговоры при посредничестве китайских властей, после чего ближневосточные соперники объявили о сближении.

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Фото: Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян (слева), министр иностранных дел Китая Цинь Ган (в центре) и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд (справа) в Пекине, 6 апреля 2023 г. – Saudi Press Agency


Новость о таком итоге удивила многих. Годом ранее в СМИ появлялись отдельные публикации о закрытых переговорах между Эр-Риядом и Тегераном, которые сначала велись при посредничестве Ирака, а затем – Омана, однако дипломатического прорыва тогда не произошло.

В своем заявлении от 10 марта Эр-Рияд и Тегеран в заявлении выразили благодарность Пекину за поддержку их добрососедских отношений и за предоставление площадки для финального раунда переговоров. Представители обоих правительств поблагодарили лично китайского лидера Си Цзиньпина за инициативу, положившую начало мирному процессу.

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Фото: Член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ван И, директор аппарата Центральной комиссии по иностранным делам Ирана Али Шамхани и государственный министр и советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаад бин Мухаммед аль-Айбан во время встречи в Пекине., 10 марта 2023 года / China Daily / Reuters


Результатом стало соглашение о возобновлении работы посольств и миссий в течение двух месяцев. Одним из значимых условий договора стал пункт о приверженности обеих стран принципу уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств. Помимо этого, оба государства возобновили действие договоров о сотрудничестве в сфере безопасности 2001 года и об экономическом сотрудничестве.

Как отнеслись к сделке в мире

Соглашение вызвало положительную реакцию в регионе. Так, например, Оман и Ирак, которые выступали посредниками на ранних стадиях переговоров, поприветствовали договоренность. Его также поддержали многие арабские государства, а также командование поддерживаемых Ираном йеменских повстанцев-хуситов и лидер ливанского шиитского движения «Хезболла».

Представитель Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что Саудовская Аравия держала США в курсе переговоров, но напрямую Вашингтон в процессе не участвовал. Администрация Байдена приветствует деэскалацию в Персидском заливе, которая, по ее словам, также может помочь положить конец войне в Йемене.

Экономические выгоды и ядерное нераспространение

По данным аналитического центра Stimson, сделка уже принесла экономические выгоды, о чем говорит укрепление иранской валюты. Кроме того, нормализация отношений между Саудовской Аравией и Ираном может также дать импульс ядерному нераспространению в регионе.

«Существует надежда и на то, что сделка между Эр-Риядом и Тегераном повлияет на региональные конфликты, в первую очередь, в Йемене. Так, после заключенного соглашения теперь и Саудовская Аравия, и Иран поддерживают — по крайней мере публично — расширенное перемирие, если не прекращение огня, в Йемене с последующими внутрийеменскими мирными переговорами и формированием «инклюзивного национального правительства», - сообщает Middle East Institute.

photoФото: Открытие встречи министров иностранных дел арабских стран в штаб-квартире ЛАГ для обсуждения ситуации в Судане и Сирии в Каире, Египет, 7 мая 2023 года. / Амр Абдалла Далш/Reuters


Также широко распространено мнение, что сделка повлияла на нормализацию отношений Сирии с арабскими странами, в первую очередь, с Саудовской Аравией. 7 мая Совет министров иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) принял решение о возвращении Сирии в организацию после 12 лет отсутствия. Членство Дамаска было приостановлено в 2011 году в связи с жестоким подавлением протестов правительством президента Сирии Башара Асада, что привело к гражданской войне в Арабской республике.

Что говорят эксперты

Собственный корреспондент МИА «Казинформ» получил комментарии иорданского политолога, советника и эксперта по безопасности Мохаммеда аль-Малькауи о последствиях ирано-саудовской сделки.

«Своим соглашением под эгидой Китая Саудовская Аравия и Иран удивили страны Ближнего Востока и многие крупные страны мира во главе с Соединенными Штатами. Я могу сказать, что саудовско-иранское соглашение будет способствовать снижению напряженности на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, а также подадут сигнал Ирану о том, что арабские государства не хотят военной и политической конфронтации с Исламской республикой. Саудовско-иранское соглашение также будет способствовать снижению уровня эскалации группировки хуситов против саудовской армии в Йемене, что откроет двери для мирного разрешения йеменского досье. Также оно позитивно отразится на обстановке в Сирии в свете призывов ряда арабских государств к Ирану остановить экспансию связанных с ним шиитских военных формирований в Сирии. Особенно это касается юга страны, прилегающей к границе с Иорданией», - считает эксперт.

«Хотелось бы отметить, что администрация США не возражала против саудовско-иранского соглашения под эгидой Китая, поскольку, с одной стороны, это соглашение носит больше политико-дипломатический, нежели военно-технический характер. С другой стороны, Вашингтон не выступает против вмешательства Пекина в ближневосточном регионе, потому что снижение уровня конфликтности служит интересам США в этом регионе точно так же, как и интересам Китая. Также ожидается, что саудовско-иранское соглашение положительно отразится на участии иранцев в этом году в сезоне хаджа – мусульманского паломничества к святым местам в Саудовской Аравии», - сказал иорданский политолог.

Существуют и менее оптимистичные ожидания от сделки.

«Когда две региональные сверхдержавы начинают договариваться, это меняет правила игры. Потенциальный минус здесь, конечно, в том, что, если они начнут делить между собой регион и все решать между собой, большая часть регионального контекста и проблем будет забыта, что может стать проблемой», - считает эксперт по Ближнему Востоку Дина Эсфандиари из неправительственной организации «Crisis Group».

По мнению иорданского политолога Амира ас-Сабайле, интересной частью нормализации отношений является не обязательно сама сделка, а появление Китая на новой для него политической арене в качестве посредника между двумя сторонами, поскольку ранее Пекин традиционно ограничивал свое участие экономическим сотрудничеством.

Ряд аналитиков и политологов считают, что заключением соглашения Саудовская Аравия стремится восстановить подобие стабильности в регионе, чтобы защитить свои инвестиции и развернуть свою программу «Vision 2030», направленную на вывод экономики из нефтяной зависимости.


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