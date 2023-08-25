Новый асфальт уже повредили на проспекте Аль-Фараби в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Новый асфальт на одном из участков проспекта Аль-Фараби повредили из-за незаконной врезки в канализационную систему, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«24 августа в вечернее время в Алматы в результате подмыва грунта было повреждено дорожное полотно на участке проспекта Аль-Фараби (правый съезд на проспект Назарбаева, юго-западный угол) из-за незаконной врезки в канализационную систему подрядной организацией ТОО «Парсек ltd», занимающейся прокладкой инженерных сетей для строительства Музея современного искусства», - сообщили в пресс-службе акимата города.

Городскими службами для обеспечения безопасности дорожного движения произведен оперативный ремонт поврежденного участка (вскрытие и засыпка пустоты с дальнейшим восстановлением асфальтобетонного покрытия).

Установлено, что прокладка трубы (диаметром 50 см) велась методом подкопа от колодца со стороны музея до колодца на проезжей части, при этом грунт при обратной засыпке должным образом не был утрамбован, что в итоге вызвало повреждение целостности дорожного полотна (крайняя полоса).

«Подрядчик будет наказан, будут приняты соответствующие административные меры. Восстановление дорожного полотна будет выполнено за его счет. Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на ширину полосы планируется произвести 26 августа с 23:00 - до 06:00 с частичным перекрытием проезжей части (правый съезд на проспект Назарбаева, юго-западный угол)», - добавили в акимате.

Этим летом проспект Аль-Фараби был отремонтирован от проспекта Достык до улицы Аскарова. Общая протяженность составила более 9 км. Средний ремонт проезжей части проспекта Аль-Фараби был завершен 16 августа. Также недавно по этому проспекту был завершен ремонт бордюров.