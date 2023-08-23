Ремонт бордюров по Аль-Фараби завершили в Алматы
«Всего на данном участке протяженностью 9,3 км установлено 25,3 тысячи погонных метров (п.м.) бортовых камней. Из них в ходе среднего ремонта были демонтированы для выравнивания и рихтовки 16,4 тысячи п.м. бордюров, а заменены только 780 п.м. бордюров, которые из-за имеющихся дефектов не подлежали повторному использованию. Таким образом, доля замененных бордюров на новые на данном проспекте составила около 3%», - сообщили в пресс-службе акимата города.
Во время эксплуатации дороги бордюры часто, к примеру, из-за ДТП, могут быть повреждены или смещены. Из-за щелей между покрытием и бордюром появляются трещины на дорогах. Поэтому перед укладкой асфальтобетонного покрытия для обеспечения качественной работы необходимо поставить бордюры ровно. Рихтовка — это снятие гранитных бордюров, которые были смещены, и их установка на уровень проезжей части. Она как раз и проводится для повышения эксплуатационных качеств дорожного полотна.
Ранее на встрече с населением Бостандыкского района аким Алматы Ерболат Досаев отмечал, что на дорогах Алматы есть только два вида бордюров - цементно-песчаные, которые прессуются и потом устанавливаются, второй вид – гранитные, которые служат от 10 до 15 лет.
16 августа в городе был завершен средний ремонт проспекта Аль-Фараби. В текущем дорожно-ремонтном сезоне впервые была использована асфальтобетонная смесь с добавлением полимеров. Преимуществом использования полимеров при дорожном строительстве является увеличение устойчивости к колее и трещинообразованию, вымыванию битума, а также увеличение срока эксплуатации дорожного покрытия, укрепление прочности и повышение морозостойкости асфальтобетонного покрытия.