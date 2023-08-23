Ремонт бордюров по Аль-Фараби завершили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на проспекте Аль-Фараби от Достык до Аскарова проводилась рихтовка гранитных бордюров, которые сбиты или имели дефекты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего на данном участке протяженностью 9,3 км установлено 25,3 тысячи погонных метров (п.м.) бортовых камней. Из них в ходе среднего ремонта были демонтированы для выравнивания и рихтовки 16,4 тысячи п.м. бордюров, а заменены только 780 п.м. бордюров, которые из-за имеющихся дефектов не подлежали повторному использованию. Таким образом, доля замененных бордюров на новые на данном проспекте составила около 3%», - сообщили в пресс-службе акимата города.

Во время эксплуатации дороги бордюры часто, к примеру, из-за ДТП, могут быть повреждены или смещены. Из-за щелей между покрытием и бордюром появляются трещины на дорогах. Поэтому перед укладкой асфальтобетонного покрытия для обеспечения качественной работы необходимо поставить бордюры ровно. Рихтовка — это снятие гранитных бордюров, которые были смещены, и их установка на уровень проезжей части. Она как раз и проводится для повышения эксплуатационных качеств дорожного полотна.

Ранее на встрече с населением Бостандыкского района аким Алматы Ерболат Досаев отмечал, что на дорогах Алматы есть только два вида бордюров - цементно-песчаные, которые прессуются и потом устанавливаются, второй вид – гранитные, которые служат от 10 до 15 лет.

16 августа в городе был завершен средний ремонт проспекта Аль-Фараби. В текущем дорожно-ремонтном сезоне впервые была использована асфальтобетонная смесь с добавлением полимеров. Преимуществом использования полимеров при дорожном строительстве является увеличение устойчивости к колее и трещинообразованию, вымыванию битума, а также увеличение срока эксплуатации дорожного покрытия, укрепление прочности и повышение морозостойкости асфальтобетонного покрытия.