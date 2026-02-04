Новую услугу внедрили на казахстанских вокзалах

Национальный перевозчик совместно с филиалом АО НК «КТЖ» — «Дирекция магистральной сети» запустили новый сервис сопровождения для лиц с инвалидностью. Сервис позволяет заранее оформить заявку на содействие со стороны работников вокзала на сопровождение от автотранспорта до вагона и обратно, а также по территории вокзала.

Оформить помощь при поездках железнодорожным транспортом можно на сайте bilet.railways.kz.

В настоящее время услуга доступна на 57 вокзалах, оборудованных инвалидными колясками. В случае, если на выбранном вокзале услуга временно недоступна, соответствующие опции не будут отображаться при оформлении билета.

Для оформления услуги необходимо:

приобрести билет на сайте bilet.railways.kz; в процессе покупки выбрать опцию «Инвалид», указать ИИН и номер справки об инвалидности; отметить необходимые виды помощи.

Доступные виды помощи:

сопровождение работником вокзала перед отправлением поезда;

предоставление инвалидной коляски перед отправлением поезда;

сопровождение работником вокзала при высадке из поезда;

предоставление инвалидной коляски при высадке из поезда.

Предварительное оформление заявки позволяет сотрудникам вокзалов заранее подготовиться и обеспечить пассажиру своевременную и полноценную помощь на всех этапах поездки.

Отметим, что для пассажиров с ограниченными возможностями действуют льготные условия проезда:

50% скидка на социально значимых маршрутах;

50% скидка на коммерческих поездах Тальго в специализированных купе, включая место для сопровождающего лица.

Ранее в Казахстане расширили скидки на ж/д билеты для разных возрастных категорий.