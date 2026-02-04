Новую услугу внедрили на казахстанских вокзалах
В Казахстане запустили новый сервис сопровождения для лиц с инвалидностью, передает агентство Kazinform со ссылкой на АО «Пассажирские перевозки».
Национальный перевозчик совместно с филиалом АО НК «КТЖ» — «Дирекция магистральной сети» запустили новый сервис сопровождения для лиц с инвалидностью. Сервис позволяет заранее оформить заявку на содействие со стороны работников вокзала на сопровождение от автотранспорта до вагона и обратно, а также по территории вокзала.
Оформить помощь при поездках железнодорожным транспортом можно на сайте bilet.railways.kz.
В настоящее время услуга доступна на 57 вокзалах, оборудованных инвалидными колясками. В случае, если на выбранном вокзале услуга временно недоступна, соответствующие опции не будут отображаться при оформлении билета.
Для оформления услуги необходимо:
- приобрести билет на сайте bilet.railways.kz;
- в процессе покупки выбрать опцию «Инвалид», указать ИИН и номер справки об инвалидности;
- отметить необходимые виды помощи.
Доступные виды помощи:
- сопровождение работником вокзала перед отправлением поезда;
- предоставление инвалидной коляски перед отправлением поезда;
- сопровождение работником вокзала при высадке из поезда;
- предоставление инвалидной коляски при высадке из поезда.
Предварительное оформление заявки позволяет сотрудникам вокзалов заранее подготовиться и обеспечить пассажиру своевременную и полноценную помощь на всех этапах поездки.
Отметим, что для пассажиров с ограниченными возможностями действуют льготные условия проезда:
- 50% скидка на социально значимых маршрутах;
- 50% скидка на коммерческих поездах Тальго в специализированных купе, включая место для сопровождающего лица.
Ранее в Казахстане расширили скидки на ж/д билеты для разных возрастных категорий.