Новую ТЭЦ в Семее запустят в 2029 году

Сегодня, по словам акима, на правобережье Семея наблюдается дефицит тепловой энергии — 146,99 Гкал.

— Эта проблема на протяжении многих лет остается одной из самых острых для горожан. Поручение Президента о строительстве новой теплоэлектроцентрали направлено на кардинальное решение этого вопроса, — отметил Берик Уали.

Для реализации проекта создана оперативная рабочая группа с участием акимата области, АО «Самрук-Энерго» и проектных организаций. Строительная площадка и место складирования шлака определены. В настоящее время работа над технико-экономическим обоснованием проекта находится на завершающей стадии.

— Проектная мощность новой ТЭЦ составит 1000 Гкал тепловой энергии и 360 МВт электричества. Запуск первого этапа теплоэлектроцентрали запланирован на третий квартал 2029 года, — сообщил аким.

Он также заявил, что после ввода объекта в эксплуатацию дефицит тепла на правобережье Семея будет полностью устранен, а устаревшие и экологически неэффективные котельные будут закрыты.

Ранее сообщалось, что шесть водохранилищ построят в области Абай.