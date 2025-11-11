РУ
    12:59, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Новую ТЭЦ в Семее запустят в 2029 году

    О планах по строительству новой ТЭЦ в Семее сообщил аким области Абай Берик Уали на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Сегодня, по словам акима, на правобережье Семея наблюдается дефицит тепловой энергии — 146,99 Гкал.

    — Эта проблема на протяжении многих лет остается одной из самых острых для горожан. Поручение Президента о строительстве новой теплоэлектроцентрали направлено на кардинальное решение этого вопроса, — отметил Берик Уали.

    Для реализации проекта создана оперативная рабочая группа с участием акимата области, АО «Самрук-Энерго» и проектных организаций. Строительная площадка и место складирования шлака определены. В настоящее время работа над технико-экономическим обоснованием проекта находится на завершающей стадии.

    — Проектная мощность новой ТЭЦ составит 1000 Гкал тепловой энергии и 360 МВт электричества. Запуск первого этапа теплоэлектроцентрали запланирован на третий квартал 2029 года, — сообщил аким.

    Он также заявил, что после ввода объекта в эксплуатацию дефицит тепла на правобережье Семея будет полностью устранен, а устаревшие и экологически неэффективные котельные будут закрыты.

    Ранее сообщалось, что шесть водохранилищ построят в области Абай.

