    12:55, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Шесть водохранилищ построят в области Абай

    Аким области Абай Берик Уали на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал о планах по строительству водохранилищ в регионе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Берик Уали
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    В рамках республиканского комплексного плана развития водной отрасли на 2024–2028 годы в области планируется строительство 6 водохранилищ, реконструкция 10 гидротехнических сооружений и 17 ирригационных систем.

    — После реализации этих проектов в оборот будет введено 31 тысяча гектаров новых орошаемых земель, а объем собираемой воды составит 180 миллионов кубометров, — сообщил Берик Уали.

    Кроме того, будет отремонтировано 181 километр магистральных каналов, что позволит увеличить урожайность сельскохозяйственных культур с 16 до 27 центнеров с гектара.

    Вместе с тем, за счет использования гидропотенциала реки Иртыш площадь орошаемых земель в области дополнительно увеличится на 70 тысяч га и в общей сложности составит 214 тысяч га. В результате площадь, где применяются водосберегающие технологии, вырастет с 13,9 тысячи до 88,2 тысячи га.

    Ранее сообщалось, что крупный мясокомбинат запустят в области Абай в 2026 году.

    Теги:
    Берик Уали Область Абай Водохранилище
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
