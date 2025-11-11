Шесть водохранилищ построят в области Абай

В рамках республиканского комплексного плана развития водной отрасли на 2024–2028 годы в области планируется строительство 6 водохранилищ, реконструкция 10 гидротехнических сооружений и 17 ирригационных систем.

— После реализации этих проектов в оборот будет введено 31 тысяча гектаров новых орошаемых земель, а объем собираемой воды составит 180 миллионов кубометров, — сообщил Берик Уали.

Кроме того, будет отремонтировано 181 километр магистральных каналов, что позволит увеличить урожайность сельскохозяйственных культур с 16 до 27 центнеров с гектара.

Вместе с тем, за счет использования гидропотенциала реки Иртыш площадь орошаемых земель в области дополнительно увеличится на 70 тысяч га и в общей сложности составит 214 тысяч га. В результате площадь, где применяются водосберегающие технологии, вырастет с 13,9 тысячи до 88,2 тысячи га.

