Крупный мясокомбинат запустят в области Абай в 2026 году

Проект мясокомбината ТОО «ЕвразияАгроСемей» реализуется в районе Жанасемей, мощностью 11,4 тысяч тонн продукции в год.

— Предприятие позволит экспортировать мясную продукцию. Строительство мясокомбината направлено на увеличение мощностей откормочных площадок и создание мясного кластера с полным производственным циклом. Ввод в эксплуатацию запланирован на август 2026 года, — сообщил Берик Уали.

Вместе с тем, в этом году в крестьянском хозяйстве «Мәуліт» введена в эксплуатацию промышленная откормочная площадка на 5 тысяч голов, стоимостью 1,7 млрд тенге.

К 2031 году в рамках создания мясного кластера планируется увеличить мощность откормочных площадок в регионе с 21 тысячи до 86,5 тысячи голов. Для этого предусмотрены все меры государственной поддержки и льготного кредитования.

— Благодаря диверсификации посевных площадей и расширению площадей под масличные культуры введены в эксплуатацию предприятия по переработке — завод по производству комбикормов и переработке масличных культур ТОО DI-NUR COMPANY стоимостью 7 млрд тенге, а также завод по переработке масличных культур ТОО «Шын Жан ЖУО АНГ-Сұңқар» стоимостью 1,5 млрд тенге, — отметил аким области.

Кроме того, в декабре текущего года будет запущена линия по производству рафинированного подсолнечного масла ТОО QAZAQ ASTYQ GROUP с объемом инвестиций 8,2 млрд тенге.

Проект предусматривает создание полного производственного цикла — от производства кормов до выпуска готового продукта (рафинированного подсолнечного масла), с безотходной переработкой семян подсолнечника.

В 2026–2027 годах рассматривается вопрос привлечения инвестиций в размере 34 млрд тенге от зарубежной компании агрохолдинга HARVEST для реализации проекта ТОО «Абай Харвест» в районе Мақаншы. На общей площади 29 тысяч гектаров (кукуруза, соя) планируется внедрение водосберегающих технологий.