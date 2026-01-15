Новую систему водоснабжения запустили в СКО за счет возвращенных активов
В селе Баянтай Северо-Казахстанской области обеспечен доступ к питьевой воде за счет возвращенных активов, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.
В селе Баянтай Айыртауского района Северо-Казахстанской области состоялась торжественная церемония запуска новой системы водоснабжения, направленной на обеспечение жителей качественной питьевой водой.
Строительство объекта осуществлено за счет активов, возвращенных государству органами прокуратуры.
В мероприятии приняли участие и.о. прокурора Айыртауского района Зейнуллин Женис, аким района Мендыбаев Мейрам, представители общественности, старейшины и почётные жители села.
Ввод объекта в эксплуатацию позволил обеспечить централизованным питьевым водоснабжением 240 жителей населенного пункта, что способствовало улучшению качества их жизни.
Реализация этого проекта подтверждает целевое и эффективное использование средств, возвращенных государству для финансирования социально значимых объектов.
Всего в Северо-Казахстанской области за счет возвращенных активов реализуются 32 социальных проекта в сферах здравоохранения и коммунального хозяйства.
Ход реализации данных проектов находится на контроле надзорного органа.
