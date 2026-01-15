Новую систему водоснабжения запустили в СКО за счет возвращенных активов

В селе Баянтай Айыртауского района Северо-Казахстанской области состоялась торжественная церемония запуска новой системы водоснабжения, направленной на обеспечение жителей качественной питьевой водой.

Строительство объекта осуществлено за счет активов, возвращенных государству органами прокуратуры.

В мероприятии приняли участие и.о. прокурора Айыртауского района Зейнуллин Женис, аким района Мендыбаев Мейрам, представители общественности, старейшины и почётные жители села.

Ввод объекта в эксплуатацию позволил обеспечить централизованным питьевым водоснабжением 240 жителей населенного пункта, что способствовало улучшению качества их жизни.

Реализация этого проекта подтверждает целевое и эффективное использование средств, возвращенных государству для финансирования социально значимых объектов.

Всего в Северо-Казахстанской области за счет возвращенных активов реализуются 32 социальных проекта в сферах здравоохранения и коммунального хозяйства.

Ход реализации данных проектов находится на контроле надзорного органа.

В Казалинском районе за счет возвращенных государству активов возводят новый корпус центральной больницы.