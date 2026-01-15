РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:51, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Новую систему водоснабжения запустили в СКО за счет возвращенных активов

    В селе Баянтай Северо-Казахстанской области обеспечен доступ к питьевой воде за счет возвращенных активов, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

    вода раковина
    Фото: pixabay

    В селе Баянтай Айыртауского района Северо-Казахстанской области состоялась торжественная церемония запуска новой системы водоснабжения, направленной на обеспечение жителей качественной питьевой водой.

    Строительство объекта осуществлено за счет активов, возвращенных государству органами прокуратуры.

    В мероприятии приняли участие и.о. прокурора Айыртауского района Зейнуллин Женис, аким района Мендыбаев Мейрам, представители общественности, старейшины и почётные жители села.

    Ввод объекта в эксплуатацию позволил обеспечить централизованным питьевым водоснабжением 240 жителей населенного пункта, что способствовало улучшению качества их жизни.

    Реализация этого проекта подтверждает целевое и эффективное использование средств, возвращенных государству для финансирования социально значимых объектов.

    Всего в Северо-Казахстанской области за счет возвращенных активов реализуются 32 социальных проекта в сферах здравоохранения и коммунального хозяйства.

    Ход реализации данных проектов находится на контроле надзорного органа.

    В Казалинском районе за счет возвращенных государству активов возводят новый корпус центральной больницы.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область СКО Возврат активов Регионы Казахстана Вода Прокуратура
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают