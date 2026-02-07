Новую систему оплаты проезда запускают в Алматы

В управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта сообщили, что система уже успешно работает в 24 городах Казахстана и Кыргызстана. Она разработана отечественным технологическим холдингом Innoforce.

Теперь пассажиры смогут оплачивать проезд банковскими и транспортными картами, а также через Apple Pay и Google Pay. Кроме того, доступна оплата через мобильное приложение Avtobys — по QR-коду, Bluetooth, NFC, по номеру транспорта, а также через приложения банков и сотовых операторов. Такой подход позволяет выбрать удобный и быстрый способ оплаты без лишних действий.

Для льготных категорий пассажиров предусмотрено онлайн-оформление тарифа через мобильное приложение Avtobys, что исключает необходимость посещения офисов и бумажной документации, делая процесс максимально удобным и быстрым, сообщили в управлении.

Опыт городов, где система уже внедрена, показывает, что цифровизация транспорта повышает комфорт пассажиров и эффективность отрасли: становится прозрачным учет поездок, сокращается доля безбилетного проезда, упрощаются контроль и планирование маршрутной сети.

— Avtobys — это не только способ оплаты, но и комплексная цифровая платформа управления перевозками. Пассажиры получают доступ к отслеживанию движения общественного транспорта в реальном времени, прогнозу прибытия на остановки и удобному планированию маршрутов. Перевозчики и контрольно-ревизионные службы используют цифровые инструменты, повышающие точность контроля и снижающие количество неучтенных поездок, — пояснили в ведомстве.

Фото: акимат Алматы

Одним из ключевых преимуществ системы является прозрачность финансовых операций: цифровой учет позволяет формировать реальную картину работы транспорта и выстраивать субсидирование на основе фактических поездок.

Для начала работы достаточно установить приложение Avtobys в Google Play или App Store, зарегистрироваться по номеру телефона и пополнить смарт-кошелек. Все функции доступны в одном приложении без визита в сервисные центры.

Внедрение системы в мегаполисе будет поэтапным: на первом этапе она заработает на части маршрутов, затем постепенно масштабируется на весь городской общественный транспорт.

Ранее заместитель акима Алмасхан Сматлаев сообщил, что 49% пассажиров в городе не оплачивают проезд.