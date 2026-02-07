РУ
    Новую систему оплаты проезда запускают в Алматы

    В Алматы начинается поэтапное внедрение цифровой системы оплаты проезда в общественном транспорте Avtobys, передает агентство Kazinform.

    оплата проезда, Avtobys, автобусы Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта сообщили, что система уже успешно работает в 24 городах Казахстана и Кыргызстана. Она разработана отечественным технологическим холдингом Innoforce.

    Теперь пассажиры смогут оплачивать проезд банковскими и транспортными картами, а также через Apple Pay и Google Pay. Кроме того, доступна оплата через мобильное приложение Avtobys — по QR-коду, Bluetooth, NFC, по номеру транспорта, а также через приложения банков и сотовых операторов. Такой подход позволяет выбрать удобный и быстрый способ оплаты без лишних действий.

    Для льготных категорий пассажиров предусмотрено онлайн-оформление тарифа через мобильное приложение Avtobys, что исключает необходимость посещения офисов и бумажной документации, делая процесс максимально удобным и быстрым, сообщили в управлении.

    Опыт городов, где система уже внедрена, показывает, что цифровизация транспорта повышает комфорт пассажиров и эффективность отрасли: становится прозрачным учет поездок, сокращается доля безбилетного проезда, упрощаются контроль и планирование маршрутной сети.

    — Avtobys — это не только способ оплаты, но и комплексная цифровая платформа управления перевозками. Пассажиры получают доступ к отслеживанию движения общественного транспорта в реальном времени, прогнозу прибытия на остановки и удобному планированию маршрутов. Перевозчики и контрольно-ревизионные службы используют цифровые инструменты, повышающие точность контроля и снижающие количество неучтенных поездок, — пояснили в ведомстве.

    автобус, транспорт, оплата проезда, Avtobys
    Фото: акимат Алматы

    Одним из ключевых преимуществ системы является прозрачность финансовых операций: цифровой учет позволяет формировать реальную картину работы транспорта и выстраивать субсидирование на основе фактических поездок.

    Для начала работы достаточно установить приложение Avtobys в Google Play или App Store, зарегистрироваться по номеру телефона и пополнить смарт-кошелек. Все функции доступны в одном приложении без визита в сервисные центры.

    Внедрение системы в мегаполисе будет поэтапным: на первом этапе она заработает на части маршрутов, затем постепенно масштабируется на весь городской общественный транспорт.

    Ранее заместитель акима Алмасхан Сматлаев сообщил, что 49% пассажиров в городе не оплачивают проезд.

