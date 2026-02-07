49% пассажиров не оплачивают проезд в Алматы — акимат

Заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев во время брифинга отметил, что в курсе недовольства горожан, связанного с автобусами. По его словам, в настоящее время ведется соответствующая работа по решению этого вопроса.

— Во-первых, мы строим три новых автобусных парка. Во-вторых, в городе раньше не было автозаправочных станций для общественного транспорта — все автобусы заправлялись на одной. Сейчас рядом с автопарками будут построены такие заправки. До конца года эти работы будут завершены, — сообщил он.

Кроме того, Алмасхан Сматлаев отметил, что был открыт оперативный центр движения, в котором работают 412 специалистов, контролирующих маршруты общественного транспорта.

— У нас есть 3500 автобусов и 3800 водителей. Специалисты центра ежедневно проверяют каждый маршрут. Сейчас мы подсчитываем нагрузку на каждом направлении. Это не вопрос одного дня. По нашим данным, 49 процентов пассажиров не оплачивают проезд. Конечно, есть водители, которые недобросовестно относятся к своей работе. Но мы также просим пассажиров оплачивать проезд. В течение полугода, после проведения точных расчетов, мы четко определим, на каких маршрутах необходимо увеличить количество автобусов, а какие требуют обновления, — сказал заместитель акима.

Также он добавил, что в городе планируется увеличить количество автобусных полос в городе, о чем будет сообщено дополнительно.

Ранее в Алматы во время рейса скончался 55-летний водитель автобуса маршрута № 92. Ему внезапно стало плохо. Один из пассажиров оперативно среагировал, зашел в кабину водителя и нажал на педаль тормоза.