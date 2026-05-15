Новую мечеть в Туркестане посетили Президенты Казахстана и Узбекистана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев осмотрели новую мечеть Туркестана, ставшую символом братских отношений и духовного сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда, в присутствии глав государств в центральном молитвенном зале были прочтены аяты Корана.

Фото: Акорда

Мечеть построена в качестве подарка лидера Узбекистана жителям Туркестана и всем казахстанцам.

Архитектура мечети сочетает в себе традиции исламского зодчества и современные строительные технологии. Фасад и внутреннее пространство украшены национальными орнаментами и элементами мусульманской каллиграфии. Высота минаретов составляет 61 метр.

Мечеть обеспечена современной инженерной инфраструктурой. На прилегающей территории проведено озеленение, установлены системы освещения, обустроены зоны отдыха и фонтаны.

Ранее сообщалось, что Глава государства прибыл в Туркестан для участия в неформальном саммите ОТГ.