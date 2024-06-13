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    15:51, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Новую магистральную сеть газоснабжения строят в Наурызбайском районе Алматы

    Новую магистральную сеть газоснабжения строят в Наурызбайском районе Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Тысячи жителей Наурызбайского района Алматы будут обеспечены стабильным газоснабжением, передает агентство Kazinform.

    Глава мегаполиса Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда ознакомился с ходом строительства магистральных сетей газоснабжения в Наурызбайском районе Алматы.

    Новую магистральную сеть газоснабжения строят в Наурызбайском районе Алматы
    Фото: акимат Алматы

    - По заказу управления энергетики и водоснабжения в активно развивающемся Наурызбайском районе построят новый газопровод высокого давления протяженностью 6,7 км. Договор с подрядчиком ТОО «Akbars stroy Ltd» был заключен в феврале текущего года, - сообщили в пресс-службе акима Алматы.

    Ерболату Досаеву доложили, что работы идут по плану: на текущий момент проложено 168 м труб на участке ЖК «Alma City», ведутся траншейные работы по пр. Алатау, где уже проложено 825 м труб, по ул. Сабденова методом прокола протянуто 96 м газопровода.

    Новую магистральную сеть газоснабжения строят в Наурызбайском районе Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Аким города отметил необходимость прокладывания сетей газоснабжения, учитывая перспективную застройку района для исключения перегрузки и сбоев в будущем.

    Введение в эксплуатацию нового магистрального газопровода решит многолетнюю проблему жителей присоединенной к городу территории, которую обслуживал частный поставщик. Также стабильным газоснабжением будут охвачены 3 тыс жителей новостроек: ЖК Alma City, «Елим-aй 4», КГ «Елисейские поля» и перспективной застройки.

    Завершение строительства ожидается в октябре 2024 года.

    Отмечается, в Алматы уровень газификации составляет 99,4%.

    Теги:
    Акимат Строительство Алматы Акимы Газификация
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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