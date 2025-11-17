Новорожденного из Риддера экстренно доставили в Усть-Каменогорск

По информации ДЧС ВКО, полёт выполняли пилоты Сергей Пинигин и Азамат Кабден. На борту вместе с ними находились врачи санитарной авиации Ботагоз Акашева и Лариса Величко, обеспечившие ребёнку постоянный медицинский контроль.

— Полёт прошёл успешно и без осложнений. Благодаря оперативным действиям и профессионализму авиационной и медицинской служб маленький пациент своевременно доставлен в областное медучреждение для необходимого лечения и наблюдения, — сообщили в департаменте.

Ранее младенца экстренно транспортировали на вертолете МЧС в Усть-Каменогорск в сентябре.