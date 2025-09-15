РУ
    23:16, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Младенца экстренно транспортировали на вертолете МЧС в Усть-Каменогорск

    В ВКО вертолет «Казавиаспас» выполнил выполнил санитарный рейс по маршруту Зайсан — Усть-Каменогорск. Новорожденному потребовалась неотложная медицинская помощь, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    Младенца в экстренном порядке транспортировали на вертолете МЧС
    Кадр из видео

    Как сообщили в ведомстве, операцию выполнил опытный экипаж пилотов Казавиаспас МЧС РК Сергей Пинигин и Бауржан Бутенбаев совместно с врачами санавиации Рафаилем Халитовым и Беком Асаубаевым.

    Полёт прошел благополучно.  Ребенок доставлен в медицинское учреждение.

    Работа пилотов остается важнейшим звеном в системе экстренной помощи, обеспечивая спасение жизней в кратчайшие сроки. Ранее коррепондент агентства Kazinform стала свидетелем одного из вылетов санавиации. 

