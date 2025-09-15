Младенца экстренно транспортировали на вертолете МЧС в Усть-Каменогорск

Как сообщили в ведомстве, операцию выполнил опытный экипаж пилотов Казавиаспас МЧС РК Сергей Пинигин и Бауржан Бутенбаев совместно с врачами санавиации Рафаилем Халитовым и Беком Асаубаевым.

Полёт прошел благополучно. Ребенок доставлен в медицинское учреждение.

Работа пилотов остается важнейшим звеном в системе экстренной помощи, обеспечивая спасение жизней в кратчайшие сроки. Ранее коррепондент агентства Kazinform стала свидетелем одного из вылетов санавиации.