23:16, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5
Младенца экстренно транспортировали на вертолете МЧС в Усть-Каменогорск
В ВКО вертолет «Казавиаспас» выполнил выполнил санитарный рейс по маршруту Зайсан — Усть-Каменогорск. Новорожденному потребовалась неотложная медицинская помощь, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Как сообщили в ведомстве, операцию выполнил опытный экипаж пилотов Казавиаспас МЧС РК Сергей Пинигин и Бауржан Бутенбаев совместно с врачами санавиации Рафаилем Халитовым и Беком Асаубаевым.
Полёт прошел благополучно. Ребенок доставлен в медицинское учреждение.
Работа пилотов остается важнейшим звеном в системе экстренной помощи, обеспечивая спасение жизней в кратчайшие сроки. Ранее коррепондент агентства Kazinform стала свидетелем одного из вылетов санавиации.