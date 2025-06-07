Скорая помощь с неба: один день с санавиацией Костанайской области
Санитарная авиация ежегодно спасает десятки жизней, доставляя тяжелых пациентов из самых отдаленных уголков Костанайской области для получения квалифицированной медицинской помощи. Корреспондент Kazinform стал свидетелем одного из вылетов.
Рабочий день сотрудников медицинской авиации начинается рано. В этот день по плану стояла транспортировка роженицы и новорождённого из Аркалыка.
Куда не проедешь — туда долетят
Санавиация доставляет пациентов туда, где есть всё необходимое: реанимация, узкие специалисты, современное оборудование.
— Мы занимаемся транспортировкой тяжелых пациентов. Это те случаи, когда в районной больнице нет нужного оборудования или специалистов. Особенно это важно для отдаленных и труднодоступных районов, — рассказывает заведующий медицинской авиацией Костанайской области, врач-реаниматолог Еркен Курманов.
Чаще всего вылеты совершаются в Аркалык, Амангельдинский, Жангельдинский, Житикаринский и Камыстинский районы.
В этот день вылет был запланирован на 11:00. В аэропорту шли последние приготовления. Вылет предстоял на вертолёте Ми-8, который поступил в распоряжение службы в марте 2025 года.
Бригада — мини-реанимация на борту
В санавиации работают около 20 специалистов: реаниматологи, фельдшеры, врачи узких специальностей — нейрохирурги, хирурги, педиатры, неонатологи, а также медицинские сёстры и водители.
— Бригада формируется в зависимости от ситуации. Обычно это врач-реаниматолог и фельдшер. Если требуется — привлекаем узких специалистов. Например, при черепно-мозговой травме выезжает нейрохирург, при тяжёлом состоянии у ребёнка — детский реаниматолог и медсестра, — поясняет Курманов.
На этот раз вылетели две бригады — взрослая и детская. В 10:41 началась погрузка кювеза, носилок и оборудования для транспортировки пациентов.
— Часто вылеты связаны с перинатальной патологией: врожденная пневмония, порок сердца, дыхательные расстройства у новорожденных. Не редкость — осложнения после родов, экстренные состояния у рожениц. Взрослое население — инфаркты, инсульты, сложные виды заболеваний, которые требуют срочного вмешательства, – отмечает Еркен Курманов.
Весной и летом увеличивается количество ДТП. Однако пострадавших сначала стабилизируют на месте, и лишь потом при необходимости подключается санавиация.
Заявка оформляется по следующему принципу: о состоянии пациента и необходимости в транспортировке сообщается санавиации. После готовится пакет документов, проводится обязательная идентификация пациента — если решение на республиканском уровне принимается положительным, бригада немедленно согласовывает время вылета и отправляется на помощь.
Максимум — три вылета в день
— В среднем в день у нас бывает один-два вылета. Предельное количество — это три. Все зависит от сезона и погодных условий. Зимой мы ограничены световым днем и метеоусловиями. Если туман или метель, полет откладывается. Весной и летом мы активны до 19:00, но опять же — погода диктует свои правила, — подчеркивает заведующий.
В прошлом году санавиация совершила около 80 вылетов. В этом году за полгода достигнута аналогичная цифра. Нагрузка растёт.
В 10:48 проводится инструктаж, проверяется оборудование — борт готовится к подъёму.
«Полевые» операции
Бывают случаи, когда выездная бригада не просто транспортирует пациента, а проводит экстренное вмешательство на месте.
— Один из таких случаев был зимой в Амангельдинском районе. Мужчина попал в ДТП, получил ушиб головного мозга и гематому. Мы вылетели с нейрохирургом, провели операцию прямо в районной больнице, стабилизировали пациента и только после этого доставили в Костанай. Это было на грани, но он выжил, — вспоминает Курманов.
Иногда после вмешательства транспортировка уже не требуется — пациента можно оставить на наблюдение в местной больнице.
Служба включает как штатных сотрудников, так и совместителей. Основную команду составляют фельдшеры и реаниматологи, многие из которых работают также в скорой помощи. Узкие специалисты привлекаются по вызову.
До вылета удалось поговорить с Юлианом Подавцом — врачом с почти 40-летним стажем, из которых около пяти лет он работает в санавиации.
— Работа в санитарной авиации значительно отличается от обычной скорой помощи. В городе пациента можно быстро доставить в ближайший стационар за 10–15 минут. В районах же — все сложнее: перевозки долгие, а пациенты чаще всего тяжелые, — говорит он.
Что делает бригада в полете? Постоянно мониторит состояние пациента, при необходимости оказывает медицинскую помощь и психологическую поддержку.
— Не скажу, что страшно летать — привык. Сегодня мы направляемся в Аркалык — забираем женщину после кесарева сечения и новорожденного с детской бригадой, — говорит врач.
Воздушный флот: вертолет и самолет
В распоряжении санавиации в Костанайской области два борта — самолет АН-2 и вертолет Ми-8. Оба борта активны и используются в зависимости от условий: маршрута, расстояния, состояния пациента.
— Если один вылетел, другой может быть задействован на следующий вызов. Мы чередуем их. Например, сегодня Ми-8 уже вылетел, а следующая заявка будет обрабатываться бортом АН-2, — говорит Еркен Курманов.
Бауржан Сагиндыков работает в авиации более 30 лет. По долгу службы он не только занимается транспортировкой пациентов, но и помогает в тушении пожаров, при наводнениях и техногенных катастрофах.
— Наша главная задача заключается в бережной и быстрой перевозке пациентов. Стараемся плавно управлять воздушным судном, чтобы пассажиры на борту не испытывали сильных перегрузок, — делится пилот.
Если метеоусловия неблагоприятны, вылет откладывается, несмотря на срочность.
В этот день погода позволила вовремя подняться в воздух. Через несколько часов пациентов доставили в областную больницу.
Как повышают квалификацию
— Персонал у нас проходит регулярное обучение. Средний медперсонал, врачи — все постоянно совершенствуются. В плане оснащения у нас в целом все на уровне, — говорит Еркен Курманов.
Сам заведующий костанайской санавиацией возглавляет ее около 2,5 лет. Интерес появился случайно.
— Во время авиаперелета за границу пассажиру стало плохо. Я оказался единственным врачом на борту и помог. Тогда и задумался: как в экстренной ситуации обеспечивается помощь? Как транспортируют тяжелых пациентов? Оказалось, что у нас есть такая служба — и я понял, что хочу в ней работать, — вспоминает он.
Санавиация в Костанайской области остаётся жизненно важной частью системы экстренной помощи. Благодаря профессионализму врачей, чёткой работе экипажей и технической готовности бортов, каждый вылет — это шанс на спасение.
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