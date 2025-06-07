Скорая помощь с неба: один день с санавиацией Костанайской области

Рабочий день сотрудников медицинской авиации начинается рано. В этот день по плану стояла транспортировка роженицы и новорождённого из Аркалыка.

Куда не проедешь — туда долетят

Санавиация доставляет пациентов туда, где есть всё необходимое: реанимация, узкие специалисты, современное оборудование.

— Мы занимаемся транспортировкой тяжелых пациентов. Это те случаи, когда в районной больнице нет нужного оборудования или специалистов. Особенно это важно для отдаленных и труднодоступных районов, — рассказывает заведующий медицинской авиацией Костанайской области, врач-реаниматолог Еркен Курманов.

Фото: Дарья Аверченко

Чаще всего вылеты совершаются в Аркалык, Амангельдинский, Жангельдинский, Житикаринский и Камыстинский районы.

Фото: Дарья Аверченко

В этот день вылет был запланирован на 11:00. В аэропорту шли последние приготовления. Вылет предстоял на вертолёте Ми-8, который поступил в распоряжение службы в марте 2025 года.

Фото: Дарья Аверченко

Бригада — мини-реанимация на борту

В санавиации работают около 20 специалистов: реаниматологи, фельдшеры, врачи узких специальностей — нейрохирурги, хирурги, педиатры, неонатологи, а также медицинские сёстры и водители.

— Бригада формируется в зависимости от ситуации. Обычно это врач-реаниматолог и фельдшер. Если требуется — привлекаем узких специалистов. Например, при черепно-мозговой травме выезжает нейрохирург, при тяжёлом состоянии у ребёнка — детский реаниматолог и медсестра, — поясняет Курманов.

Фото: Дарья Аверченко

На этот раз вылетели две бригады — взрослая и детская. В 10:41 началась погрузка кювеза, носилок и оборудования для транспортировки пациентов.

— Часто вылеты связаны с перинатальной патологией: врожденная пневмония, порок сердца, дыхательные расстройства у новорожденных. Не редкость — осложнения после родов, экстренные состояния у рожениц. Взрослое население — инфаркты, инсульты, сложные виды заболеваний, которые требуют срочного вмешательства, – отмечает Еркен Курманов.

Весной и летом увеличивается количество ДТП. Однако пострадавших сначала стабилизируют на месте, и лишь потом при необходимости подключается санавиация.

Фото: Дарья Аверченко

Заявка оформляется по следующему принципу: о состоянии пациента и необходимости в транспортировке сообщается санавиации. После готовится пакет документов, проводится обязательная идентификация пациента — если решение на республиканском уровне принимается положительным, бригада немедленно согласовывает время вылета и отправляется на помощь.

Максимум — три вылета в день

— В среднем в день у нас бывает один-два вылета. Предельное количество — это три. Все зависит от сезона и погодных условий. Зимой мы ограничены световым днем и метеоусловиями. Если туман или метель, полет откладывается. Весной и летом мы активны до 19:00, но опять же — погода диктует свои правила, — подчеркивает заведующий.

Фото: Дарья Аверченко

В прошлом году санавиация совершила около 80 вылетов. В этом году за полгода достигнута аналогичная цифра. Нагрузка растёт.

В 10:48 проводится инструктаж, проверяется оборудование — борт готовится к подъёму.

Фото: Дарья Аверченко

«Полевые» операции

Бывают случаи, когда выездная бригада не просто транспортирует пациента, а проводит экстренное вмешательство на месте.

— Один из таких случаев был зимой в Амангельдинском районе. Мужчина попал в ДТП, получил ушиб головного мозга и гематому. Мы вылетели с нейрохирургом, провели операцию прямо в районной больнице, стабилизировали пациента и только после этого доставили в Костанай. Это было на грани, но он выжил, — вспоминает Курманов.

Иногда после вмешательства транспортировка уже не требуется — пациента можно оставить на наблюдение в местной больнице.

Служба включает как штатных сотрудников, так и совместителей. Основную команду составляют фельдшеры и реаниматологи, многие из которых работают также в скорой помощи. Узкие специалисты привлекаются по вызову.

До вылета удалось поговорить с Юлианом Подавцом — врачом с почти 40-летним стажем, из которых около пяти лет он работает в санавиации.

Фото: Дарья Аверченко

— Работа в санитарной авиации значительно отличается от обычной скорой помощи. В городе пациента можно быстро доставить в ближайший стационар за 10–15 минут. В районах же — все сложнее: перевозки долгие, а пациенты чаще всего тяжелые, — говорит он.

Что делает бригада в полете? Постоянно мониторит состояние пациента, при необходимости оказывает медицинскую помощь и психологическую поддержку.

— Не скажу, что страшно летать — привык. Сегодня мы направляемся в Аркалык — забираем женщину после кесарева сечения и новорожденного с детской бригадой, — говорит врач.

Воздушный флот: вертолет и самолет

В распоряжении санавиации в Костанайской области два борта — самолет АН-2 и вертолет Ми-8. Оба борта активны и используются в зависимости от условий: маршрута, расстояния, состояния пациента.

— Если один вылетел, другой может быть задействован на следующий вызов. Мы чередуем их. Например, сегодня Ми-8 уже вылетел, а следующая заявка будет обрабатываться бортом АН-2, — говорит Еркен Курманов.

Бауржан Сагиндыков работает в авиации более 30 лет. По долгу службы он не только занимается транспортировкой пациентов, но и помогает в тушении пожаров, при наводнениях и техногенных катастрофах.

Фото: Дарья Аверченко

— Наша главная задача заключается в бережной и быстрой перевозке пациентов. Стараемся плавно управлять воздушным судном, чтобы пассажиры на борту не испытывали сильных перегрузок, — делится пилот.

Фото: Дарья Аверченко

Если метеоусловия неблагоприятны, вылет откладывается, несмотря на срочность.

Фото: Дарья Аверченко

В этот день погода позволила вовремя подняться в воздух. Через несколько часов пациентов доставили в областную больницу.

Как повышают квалификацию

— Персонал у нас проходит регулярное обучение. Средний медперсонал, врачи — все постоянно совершенствуются. В плане оснащения у нас в целом все на уровне, — говорит Еркен Курманов.

Сам заведующий костанайской санавиацией возглавляет ее около 2,5 лет. Интерес появился случайно.

— Во время авиаперелета за границу пассажиру стало плохо. Я оказался единственным врачом на борту и помог. Тогда и задумался: как в экстренной ситуации обеспечивается помощь? Как транспортируют тяжелых пациентов? Оказалось, что у нас есть такая служба — и я понял, что хочу в ней работать, — вспоминает он.

Санавиация в Костанайской области остаётся жизненно важной частью системы экстренной помощи. Благодаря профессионализму врачей, чёткой работе экипажей и технической готовности бортов, каждый вылет — это шанс на спасение.

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