    13:22, 05 Январь 2026 | GMT +5

    Новогодние выходные в Алматы прошли спокойно — полиция

    Полиция Алматы подвела итоги новогодних праздников – четыре выходных дня в мегаполисе прошли спокойно и без чрезвычайных происшествий, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Новый год в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Общественный порядок и безопасность жителей и гостей мегаполиса были обеспечены благодаря усиленному режиму работы полиции и взаимодействию с экстренными службами.

    Об этом на брифинге региональной службы коммуникаций Алматы рассказал заместитель начальника управления общественной безопасности ДП Алматы Айтан Елеусизов.

    По его словам, с 15 декабря личный состав департамента был переведен на усиленный вариант несения службы. Основное внимание уделялось местам массового скопления людей — площадям, паркам, а также локациям проведения новогодних и культурно-массовых мероприятий.

    Все городские новогодние елки, установленные на ключевых площадках мегаполиса, и прилегающие территории находились под постоянным визуальным контролем полиции. В праздничные дни были усилены пешие и автопатрули, задействованы дополнительные наряды патрульной полиции, участковые инспекторы и экипажи специализированных подразделений.

    — В период с 1 по 4 января в Алматы было зарегистрировано 45 преступлений. По «горячим следам» раскрыто 32 из них, в том числе силами патрульной полиции и участковых инспекторов. При этом удалось не допустить совершения особо тяжких преступлений и правонарушений, которые могли бы вызвать общественный резонанс, — отметил Айтан Елеусизов.

    В основном фиксировались правонарушения, характерные для праздничного периода — факты хулиганства, а также бытовые и семейно-бытовые конфликты. По всем поступившим сообщениям полиция отреагировала.

    — Особый акцент в эти дни делался на профилактику. Присутствие полиции на улицах, в жилых массивах и общественных пространствах имело предупреждающий эффект и способствовало поддержанию атмосферы безопасности и порядка, — подчеркнул Айтан Елеусизов.

    В полиции подчеркнули, что работа по обеспечению общественного порядка и безопасности в Алматы будет продолжена в соответствии с принципом «Закон и порядок».

    Ранее мы рассказывали, как город украсили к встрече 2026 года, а также о том, как работала скорая помощь Алматы в новогодние праздники.

    Полиция Общество Алматы Новый год
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
