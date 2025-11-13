Новое соглашение КТЖ и РЖД: Казахстан и Россия модернизируют приграничную инфраструктуру

— В рамках официального визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию подписано Соглашение между АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» и ОАО « Российские железные дороги » о развитии межгосударственных стыковых пунктов до 2030 года. Документ предусматривает совместную работу по модернизации приграничной инфраструктуры, повышению пропускной способности железнодорожных переходов с учетом нарастающего грузопотока, — говорится в сообщении.

Соглашение подписали Председатель Правления АО «НК «ҚТЖ» Талгат Алдыбергенов и Генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

— За годы независимости через девять межгосударственных пунктов пропуска между Казахстаном и Россией перевезено свыше 3 млрд тонн грузов. По итогам 10 месяцев 2025 года объем перевозок между двумя странами составил 71,6 млн тонн, что на 5% выше показателя прошлого года. Казахстан и Россия реализуют совместные проекты по развитию железнодорожной инфраструктуры. В текущем году завершено строительство вторых путей на участке Достык — Мойынты, что значительно повысило пропускную способность восточного направления. Активно внедряются цифровые технологии. В октябре 2025 года доля перевозок по электронным юридически значимым накладным достигла 84%, к 2026 году показатель планируется довести до 90%, — подчеркнули в пресс-службе КТЖ.