Итоги Всемирного экономического форума в Давосе: тренды мировой экономики и участие Казахстана

Всемирный экономический форум (ВЭФ), более известный как Давосский форум, — одна из самых влиятельных международных платформ для обсуждения глобальных экономических, политических и социальных вопросов.

Форум берет начало с 1971 года когда 24 января 33-летний немецкий профессор Клаус Шваб (Klaus Schwab) из Женевского университета организует первый Европейский симпозиум по менеджменту (European Management Symposium) в Давосе (Швейцария).

Тогда были приглашены 444 руководителя европейских компаний. Цель — помочь европейскому бизнесу догнать американские и японские компании по менеджменту и технологиям. С тех пор Форум проходит ежегодно в январе в Давосе — горнолыжном курорте, выбранном за удобство и нейтральность.

В 1973 году участники принимают «Давосский манифест» — этический кодекс для бизнеса (обновлен в 2020 году). В 1974 году помимо экономической повестки к Форуму впервые приглашают глав государств и правительств.

Так, Давосские встречи начинают превращаться в площадку для диалога бизнеса и власти. В 1976 году вводится формальное членство для ведущих мировых компаний (сейчас около 1000 компаний-участниц).

В 1987 году Форум официально становится Всемирным экономическим форумом (WEF). Расширяется миссия: не только экономика, но и глобальное сотрудничество, разрешение конфликтов, устойчивое развитие.

Мировые лидеры встретились в 2026 году на фоне сложной за последние десятилетия геополитической обстановки, когда растущая фрагментация и стремительные технологические изменения трансформируют мировую экономику. В числе участников были несколько лидеров «Большой семерки», а также многочисленные главы государств из стран «Большой двадцатки» и стран БРИКС. Лидеры собрались вместе с почти 830 ведущими руководителями и председателями компаний со всего мира.

Основное событие ВЭФ — 2026

Безусловно, главным и ожидаемым событием ВЭФ — 2026 года стало выступление главы Белого дома Дональда Трампа, который накануне приезда в Швейцарию сделал заявления о претензиях США на остров Гренландия.

Данная позиция вызвала реакцию среди руководства Дании и других членов Евросоюза, которые заговорили о рисках внутреннего конфликта в НАТО на этом фоне.

Президент Дональд Трамп выступил 21 января 2026 года в рамках специального адреса (Special Address). Его речь длилась около 72 минут и была довольно откровенной с содержанием достижений его первого года на втором президентском сроке и отчасти критики Европы.

Д.Трамп подробно рассказал о «самом большом сокращении бюрократии в истории» — уволено более 270 тысяч федеральных чиновников в США. Он отметил радикальное снижение цен на лекарства (до 90% в некоторых случаях) через политику «самой низкой цены в мире». Подчеркнул рекордный рост экономики и энергонезависимости США и возвращение производства домой.

Глава Белого дома заметил, что США будут платить «самую низкую цену в мире» за всё, включая энергоносители и товары.

В вопросе Гренландии американский лидер изменил свой подход и заявил, что США не будут использовать силу. Он добавил, что достигнута «рамочная договоренность» о сделке (framework deal) и тарифы на Европу/Данию снимут, если все пойдет по плану.

«Совет мира» — новая международная структура

Другим значимым событием ВЭФ-2026 стало подписание учредительной хартии «Board of Peace» (Совет мира) — нового механизма и международной организации разрешения конфликтов под лидерством США.

Как инициатор Д. Трамп описал платформу, как новая возможность достижения мира включая Газу и другие кризисы.

Фото: Weforum

К «Совету мира» присоединилось несколько государств мира, в том числе Казахстан.

Подписи под документом поставили лидеры и представители Казахстана, Азербайджана, Аргентины, Армении, Бахрейна, Болгарии, Венгрии, Индонезии, Иордании, Катара, Марокко, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Парагвая, Саудовской Аравии, Турции, Узбекистана и самопровозглашенной республики Косово.

Общий тон форума и итоги

В 2026 году Всемирный экономический форум в Давосе привлек повышенное внимание мировой общественности. В первую очередь, по политическим причинам — новая внешнеэкономическая политика президента США Д. Трампа, ситуация вокруг Гренландии и в Украине. Глобальные макроэкономические тренды и т. д. На этом фоне Давосская площадка остается уникальной возможностью обсудить большинство актуальных и значимых вопросов, волнующих деловые круги Европы и мира.

Участники Форума констатировали, что происходит переход от «старого глобализированного мира» к более фрагментированному, где США под руководством президента Д. Трампа задают тон.

Фото: Weforum

При этом состоялось много дискуссий и разговоров о необходимости сотрудничества, но было мало прорывных договоренностей. В Швейцарии доминировала политика над «чистой» экономикой.

И конечно же к значимым и самым обсуждаемым моментам Давоса-2026 можно отнести создание «Совета мира» — как амбициозный и перспективный проект мирового порядка в новых условиях.

