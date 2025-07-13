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    21:29, 12 Июль 2025 | GMT +5

    Новое пожарное депо открылось в одном из сел в ЗКО

    В селе Жымпиты Сырымского района ЗКО состоялось торжественное открытие нового здания пожарного депо, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Новое пожарное депо открылось в одном из сел в ЗКО
    Фото: МЧС РК

    Этот объект стал важной частью масштабной работы Министерства по чрезвычайным ситуациям по улучшению условий службы и повышению безопасности в сельских районах страны.

    В церемонии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-майор Чингис Аринов, аким Западно-Казахстанской области Нариман Торегалиев, руководство ДЧС, ветераны службы и жители села.

    Новое здание построено за счёт областного бюджета. Здесь созданы все условия для круглосуточного несения службы: учебный класс, комнаты отдыха, спальные помещения, кухня. На посту работают 23 пожарных, обеспеченных современной техникой.

    — Я побывал в разных уголках страны и особенно в отдалённых сёлах. Повсюду вижу потребность в укреплении подразделений на местах. Мы целенаправленно усиливаем базу, создаём условия для людей, которые стоят на передовой. Это не только снижает риски ЧС, но и помогает нам сохранить профессиональные кадры, — Чингис Аринов.

    Новое депо будет обслуживать тридцать населённых пунктов с совокупным населением более семи тысяч человек, а также более 38 тысяч гектаров сельхозугодий и водоёмов. Это значимо не только для безопасности, но и для сохранения урожая, имущества и жизни в сельской глубинке.

    В рамках открытия министр вручил ключи от новых пожарных автоцистерн, вездеходов и снегоходов, которые позволят эффективно реагировать на пожары и чрезвычайные ситуации даже в условиях бездорожья и в холодный сезон.

    МЧС Казахстана намерено продолжать реализацию подобных проектов в других регионах страны, усиливая доступность помощи и реагирования на местах — особенно в сёлах, где защита людей требует особого внимания.

    Ранее пост добровольного противопожарного формирования открылся в селе Отрадное Буландынского района Акмолинской области.

    До конца года по Казахстану в эксплуатацию введут 20 новых пожарных депо.

    Теги:
    МЧС Село ЗКО Регионы Казахстана Пожарные Западно-Казахстанская область Спасатели
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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