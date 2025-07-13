Новое пожарное депо открылось в одном из сел в ЗКО
В селе Жымпиты Сырымского района ЗКО состоялось торжественное открытие нового здания пожарного депо, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
Этот объект стал важной частью масштабной работы Министерства по чрезвычайным ситуациям по улучшению условий службы и повышению безопасности в сельских районах страны.
В церемонии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-майор Чингис Аринов, аким Западно-Казахстанской области Нариман Торегалиев, руководство ДЧС, ветераны службы и жители села.
Новое здание построено за счёт областного бюджета. Здесь созданы все условия для круглосуточного несения службы: учебный класс, комнаты отдыха, спальные помещения, кухня. На посту работают 23 пожарных, обеспеченных современной техникой.
— Я побывал в разных уголках страны и особенно в отдалённых сёлах. Повсюду вижу потребность в укреплении подразделений на местах. Мы целенаправленно усиливаем базу, создаём условия для людей, которые стоят на передовой. Это не только снижает риски ЧС, но и помогает нам сохранить профессиональные кадры, — Чингис Аринов.
Новое депо будет обслуживать тридцать населённых пунктов с совокупным населением более семи тысяч человек, а также более 38 тысяч гектаров сельхозугодий и водоёмов. Это значимо не только для безопасности, но и для сохранения урожая, имущества и жизни в сельской глубинке.
В рамках открытия министр вручил ключи от новых пожарных автоцистерн, вездеходов и снегоходов, которые позволят эффективно реагировать на пожары и чрезвычайные ситуации даже в условиях бездорожья и в холодный сезон.
МЧС Казахстана намерено продолжать реализацию подобных проектов в других регионах страны, усиливая доступность помощи и реагирования на местах — особенно в сёлах, где защита людей требует особого внимания.
Ранее пост добровольного противопожарного формирования открылся в селе Отрадное Буландынского района Акмолинской области.
До конца года по Казахстану в эксплуатацию введут 20 новых пожарных депо.