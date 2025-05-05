До конца года в эксплуатацию введут 20 новых пожарных депо

В рамках приоритетной инициативы министра по ЧС генерал-майора Чингиса Аринова, до конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 20 новых объектов.

С начала этого года в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Алматинской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях были открыты универсальные спасательные подразделения.

Фото: МЧС

Современные многофункциональные объекты объединяют в себе все необходимые условия для эффективной работы пожарных и спасательных подразделений. Эти меры направлены на повышение уровня пожарной безопасности и оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации.

В настоящее время на территории страны функционирует 436 пожарных депо, находящихся в ведении министерства. Однако для полного покрытия территорий и эффективного реагирования дополнительно требуется ещё 119 депо.

Фото: МЧС

В прошлом году по республике созданы 10 пожарных подразделений в городах Астана, Алматы, Шымкент и Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Туркестанской и Актюбинской областях.

Надо отметить, что пожарное депо в Астане имеет особое значение — оно стало одним из первых объектов, реализованных Главой ведомства по новой модели строительства с применением быстровозводимых модульных технологий. Это не только позволило значительно сократить сроки возведения, но и обеспечить современный уровень оснащённости и комфорта для личного состава. В депо предусмотрены все необходимые помещения: рабочие кабинеты, диспетчерская, учебный класс, комната отдыха и кухня.

Фото: МЧС

Создаются все необходимые комфортные условия для полноценной службы, подготовки и восстановления пожарных. Подобные современные депо планируется возводить и в других городах, что станет важным шагом в повышении боеготовности и эффективности работы, а также создать достойные условия труда для сотрудников пожарных подразделений по всей стране.

Фото: МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям подчеркнул, что развитие инфраструктуры реагирования один из ключевых приоритетов. Создание новых депо это не просто строительство зданий. Это позволит существенно повысить устойчивость территорий к чрезвычайным ситуациям и создать более надёжную систему пожарной защиты в регионах страны.