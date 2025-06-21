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    15:47, 21 Июнь 2025 | GMT +5

    Новый пожарный пост открылся в Акмолинской области

    Пост добровольного противопожарного формирования открылся в селе Отрадное Буландынского района Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Новый пожарный пост открылся в Акмолинской области
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, первым новый пожарный пост в Буландынском районе в рамках рабочей поездки в Акмолинскую область посетил министр по ЧС генерал-майор Чингис Аринов.

    Новый пожарный пост открылся в Акмолинской области
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    — Наша задача — как можно лучше обеспечить отдаленные населенные пункты противопожарной защитой и улучшить эффективное взаимодействие между силами гражданской защиты и местными исполнительными органами. Этот пост яркий пример реализации программы «Ауыл құтқарушылары», — отметил глава МЧС.

    Новый пожарный пост открылся в Акмолинской области
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    — Открытие объекта стало очередным шагом в реализации ведомственной программы «Ауыл құтқарушылары», инициированной министром и направленной на развитие системы добровольных противопожарных формирований в сельской местности, — поделился официальный представитель ДЧС региона Ерсаин Койшибаев.

    Новый пожарный пост открылся в Акмолинской области
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    Как пояснили в ведомстве, пост добровольных противопожарных формирований (ДПФ) отличается тем, что открывается на базе ТОО и существует за счет этого ТОО. Пожарные передали на пост технику из города Макинска. Непрофессиональные пожарные проходят специальное обучение.

    Новый пожарный пост открылся в Акмолинской области
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    — Это далеко от Макинска, дорога плохая, и в случае возникновения пожара они могут уже сами выезжать первыми на место, — добавил Ерсаин Койшибаев.

    Напомним, ранее сообщалось, что двадцать сельских пожарных постов не функционируют в Костанайской области. 

    Теги:
    ДЧС Регионы Казахстана Пожарные Спасатели Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
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