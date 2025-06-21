Новый пожарный пост открылся в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, первым новый пожарный пост в Буландынском районе в рамках рабочей поездки в Акмолинскую область посетил министр по ЧС генерал-майор Чингис Аринов.

Фото: ДЧС Акмолинской области

— Наша задача — как можно лучше обеспечить отдаленные населенные пункты противопожарной защитой и улучшить эффективное взаимодействие между силами гражданской защиты и местными исполнительными органами. Этот пост яркий пример реализации программы «Ауыл құтқарушылары», — отметил глава МЧС.

Фото: ДЧС Акмолинской области

— Открытие объекта стало очередным шагом в реализации ведомственной программы «Ауыл құтқарушылары», инициированной министром и направленной на развитие системы добровольных противопожарных формирований в сельской местности, — поделился официальный представитель ДЧС региона Ерсаин Койшибаев.

Фото: ДЧС Акмолинской области

Как пояснили в ведомстве, пост добровольных противопожарных формирований (ДПФ) отличается тем, что открывается на базе ТОО и существует за счет этого ТОО. Пожарные передали на пост технику из города Макинска. Непрофессиональные пожарные проходят специальное обучение.

Фото: ДЧС Акмолинской области

— Это далеко от Макинска, дорога плохая, и в случае возникновения пожара они могут уже сами выезжать первыми на место, — добавил Ерсаин Койшибаев.

Напомним, ранее сообщалось, что двадцать сельских пожарных постов не функционируют в Костанайской области.