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    05:07, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Двадцать сельских пожарных постов не функционируют в Костанайской области

    Такая ситуация по словам спасателей ставит под угрозу оперативное реагирование на возгорания в селах и аулах региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Техника 20 сельских пожарных постов неисправна в Костанайской области
    Фото: ДЧС Костанайской области

    В 46 отдаленных населенных пунктах Костанайской области, где отсутствует государственная противопожарная служба, созданы пожарные посты. За последние пять лет ими было совершено 115 выездов на пожары и загорания. Но на 20 пожарных постах техника находится в неисправном состоянии. Это ставит под угрозу оперативное реагирование на возгорания в селах и аулах региона.

    — Наибольшее количество неисправной техники зарегистрировано в Узункольском районе — сразу на 3 постах. По 2 неисправных поста — в Денисовском и Сарыкольском (в связи с банкротством ТОО), Карабалыкском, Костанайском, Наурзумском районах, а также в городе Аркалык. По одному неисправному посту — в Алтынсаринском, Мендыкаринском и Камыстинском районах, — сообщили в ведомстве.

    Специалисты подчеркивают, что в условиях пожароопасного сезона вопрос исправности оборудования и готовности на местах становится критически важным. Решение проблемы требует координации между местными исполнительными органами, управлением ЧС и сельскими акиматами.

    В апреле Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев на заседании Правительства заявил о неготовности ряда регионов к пожароопасному периоду. В их числе была и Костанайская область.

    Теги:
    Пожар Регионы Костанайская область Пожарные
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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