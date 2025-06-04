Двадцать сельских пожарных постов не функционируют в Костанайской области

В 46 отдаленных населенных пунктах Костанайской области, где отсутствует государственная противопожарная служба, созданы пожарные посты. За последние пять лет ими было совершено 115 выездов на пожары и загорания. Но на 20 пожарных постах техника находится в неисправном состоянии. Это ставит под угрозу оперативное реагирование на возгорания в селах и аулах региона.

— Наибольшее количество неисправной техники зарегистрировано в Узункольском районе — сразу на 3 постах. По 2 неисправных поста — в Денисовском и Сарыкольском (в связи с банкротством ТОО), Карабалыкском, Костанайском, Наурзумском районах, а также в городе Аркалык. По одному неисправному посту — в Алтынсаринском, Мендыкаринском и Камыстинском районах, — сообщили в ведомстве.

Специалисты подчеркивают, что в условиях пожароопасного сезона вопрос исправности оборудования и готовности на местах становится критически важным. Решение проблемы требует координации между местными исполнительными органами, управлением ЧС и сельскими акиматами.

В апреле Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев на заседании Правительства заявил о неготовности ряда регионов к пожароопасному периоду. В их числе была и Костанайская область.