Новый участок, где растет редкий краснокнижный лотос, обнаружили близ Атырау

Вдоль протоки Перетаска вблизи села Таскала обнаружен новый участок произрастания лотоса, занесенного в Красную книгу Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Государственный природный резерват «Акжайык».

В естественных условиях вдоль протоки Перетаска, расположенной вблизи села Таскала, административно относящегося к городу Атырау, обнаружен новый участок произрастания лотоса, занесенного в Красную книгу Республики Казахстан.

Фото: Государственный природный резерват «Акжайык»

В ходе полевых исследований, проведенных специалистами отдела науки и мониторинга Государственного природного резервата «Акжайык», было зафиксировано, что растение находится в фазе цветения.

Новый участок произрастания лотоса выявлен вдоль протоки Перетаска, примерно в 3–4 км от левого кластера резервата. На месте были проведены фотофиксация и экологическая оценка территории.

Фото: Государственный природный резерват «Акжайык»

Это уникальное природное явление является важным показателем сохранности биоразнообразия региона.

Ранее сообщалось, что в реке Кигаш в Курмангазинском районе Атырауской области начал цвести лотос, но цветов меньше, чем обычно.

Кроме того, команда проекта «Таза қала» телеканала Jibek Joly посетила главные достопримечательности региона Атырауской области и назвала лотосовые поля одним из мест, которое становится туристическим брендом региона.