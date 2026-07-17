Сезон цветения лотоса начался в Атырауской области: цветов меньше обычного количества

В реке Кигаш в Курмангазинском районе Атырауской области начал цвести лотос, но цветов меньше, чем обычно, передает корреспондент агентства Kazinform.

Вообще, лотос цветет ежегодно с середины июля до середины августа. В настоящее время на поле цветов лотоса очень мало, по сравнению с прошлыми годами. Большей частью на поверхности воды плавают только листья.

Для того, чтобы добраться до лотосового поля, нужно поехать в село Тениз, входящее в район, и на арендованной лодке проплыть по руслам рек. В пути можно увидеть растущие водяные лилии, и таких птиц, как белохвостый орлан, малый герон, баклан. За то, чтобы доплыть на лодке, нужно за каждого человека уплатить за проезд 5-7 тысяч тенге. Цена зависит от вместимости и мощности лодки.

Розовый лотос в реке Кигаш — одно из редко встречающихся в Казахстане растений. Поэтому его запрещено рвать. Этот цветок, достигающий высоты до 150 сантиметров, в культуре многих народов считается символом чистоты.

В прошлом году был организован Фестиваль лотоса, направленный на пропаганду этого цветка и ознакомление с туристическим потенциалом района. Мероприятие продолжалось месяц, его планируют провести и в этом году.

Фото: Динара Кудайбергенова

— Фестиваль начнется 15–16 августа. Планируется, что он продлится одну неделю. В рамках мероприятия состоится праздничный концерт и спортивные состязания, — сказал аким Тенизского сельского округа Музафар Мурыдым.

Как сообщил акимат района, разрабатывается план мероприятий по активизации работы для расширения инфраструктуры лотосовых полей. Отметим, на берегах реки работают шесть туристских мест отдыха.

Ранее сообщалось о проблемах туризма в Атырауской области.